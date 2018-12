Stand: 21.12.2018 13:57 Uhr

Kiel - HSV: Nächster Coup oder Wiedergutmachung?

Das Rückspiel wird eine ganz andere Partie. Das weiß Tim Walter ganz genau. Nicht nur, weil der Hamburger SV mittlerweile angekommen ist in der Zweiten Liga. Auch der Trainerwechsel von Titz zu Wolf hat einiges verändert. Und trotzdem geht auch der Trainer von Holstein Kiel davon aus, dass das Hinspiel vom 3. August an der Elbe noch nachwirkt. Vor viereinhalb Monaten feierte Walter sein Debüt auf der Trainerbank der "Störche" und der HSV trat zum ersten Mal überhaupt in der Zweiten Liga an. Die "kleinen Kieler" nahmen das Volksparkstadion im Sturm, siegten mit 3:0 und stürzten den ehemaligen Bundesliga-Dino in eine (kurze) Sinnkrise. Wenn Holstein am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) die Hamburger empfängt, weiß Walter: "Der HSV ist auf Wiedergutmachungstour."

Kiel - Hamburg für Wolf kein Derby

Hannes Wolf schiebt allerdings sämtliche Wiedergutmachungsgedanken oder gar Revanchegelüste zur Seite. "Das erste Spiel ist lange her - und ich war nicht dabei", betont der 37-Jährige. Selbst mit dem Begriff "Nordderby" kann der gebürtige Bochumer bei rund 96 Kilometern über die A7 zwischen den Stadien nichts anfangen: "Ich komme aus dem Ruhrpott. Geografische Nähe ist relativ."

Trotzdem tritt der HSV die Auswärtsreise im Bus an. Wie sonst üblich wird der Zweitliga-Tabellenführer die Nacht vor dem Spiel trotzdem vor Ort im Hotel verbringen.

Holstein-Coach will selbst nach oben

Fakt ist allerdings, dass die Kieler dem großen Nachbarn eine von bisher nur zwei Niederlagen zugefügt haben. Tim Walter wurde deshalb gefragt, ob der Hinspiel-Sieg mit Blick auf das Rückspiel ein Vor- oder Nachteil sei. "Definitiv ein Vorteil - einfach weil wir drei Punkte mehr haben. Für dieses Spiel macht das aber keinen Unterschied", meint der KSV-Coach, dessen Hinrunden-Bilanz sich mit 27 Punkten aus 17 Spielen eigentlich auch sehen lassen kann. Aber: "Jeder der mich kennt, weiß, dass ich nie zufrieden bin, wenn ich nicht ganz oben stehe."

"Werden uns auf allen Ebenen ins Spiel stürzen"

Dort steht aber der HSV - nicht zuletzt, weil Wolf den Club zum besten Auswärtsteam aller Zweitliga-Zeiten gemacht hat. Außerdem sind die Hanseaten unter ihrem neuen Coach nach wie vor ungeschlagen. Damit das so bleibt, warnt der Coach: "Wir können in Kiel nur mit einer Top-Leistung drei Punkte holen." Wolf zeigt sich durchaus beeindruckt, von der offensiven Herangehensweise der Walter-Mannschaft, verspricht aber zugleich: "Wir werden uns auf allen Ebenen in das Spiel stürzen."

Auch wenn der Hamburger Trainer an jenem verhängnisvollen 3. August noch Christian Titz hieß und einige Spieler des heutigen Kaders erst in der Folge verpflichtet wurden (Hwang, Mangala, Lacroix), dürfte der Großteil der Mannschaft die Schmach nicht vergessen haben. Und die Fans schon gar nicht. Das Holstein-Stadion, das weiter nur aus drei Tribünen besteht, ist ausverkauft.

