Stand: 26.10.2018 20:53 Uhr

Irrsinnskick! - Eintracht unterliegt VfL 3:4 von Thomas Luerweg, NDR.de

Doppelpacker Alvarez - Osnabrück gewinnt in Braunschweig 26.10.2018 20:51 Uhr Marcos Alvarez war mit seinen zwei Toren der Matchwinner beim 4:3-Sieg des VfL Osnabrück bei Eintracht Braunschweig.







4,43 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Erneut ein ganz bitterer Abend für Drittliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig: In einem höchst unterhaltsamen und turbulenten Fußballspiel unterlag die Mannschaft von Trainer André Schubert dem Tabellenführer VfL Osnabrück mit 3:4 (2:2). Die Eintracht bot besonders in der ersten Halbzeit eine ganz starke Leistung und hätte eine Führung verdient gehabt. Die Gäste aus Osnabrück agierten im Stile einer Spitzenmannschaft: Zweimal glichen sie vor der Pause einen Rückstand binnen weniger Sekunden aus und legten nach dem Wechsel mit einem Doppelschlag den Grundstein für den historischen Sieg: Die bis dahin letzte Heimniederlage des BTSV gegen die "Lila-Weißen" liegt 58 Jahre zurück. Im November 1960 siegte der VfL im Stadion an der Hamburger Straße (3:1).

Starke Anfangsphase der Eintracht

13.Spieltag, 26.10.2018 19:00 Uhr Braunschweig 3 VfL Osnabrück 4 Tore: 1 :0 Agu (17., Eigentor) 1: 1 Valsvik (19., Eigentor) 2 :1 Putaro (38.) 2: 2 Heider (40.) 2: 3 Alvarez (48., Foulelfmeter) 2: 4 Alvarez (50.) 3 :4 Janzer (82.)

Braunschweig: L. Kruse - Nkansah (85. R. Becker), Burmeister, Valsvik - Sauerland, Thorsen, Fürstner (83. Fejzullahu), Kijewski - Bulut, P. Hofmann, Putaro (71. Janzer)

VfL Osnabrück: Körber - Susac, M. Trapp, Agu - Renneke, Taffertshofer, Blacha, Farrona-Pulido (74. S. Tigges) - Heider (87. Schiller), Ouahim (46. Danneberg), Alvarez

Zuschauer: 18455



Weitere Daten zum Spiel L. Kruse - Nkansah (85. R. Becker), Burmeister, Valsvik - Sauerland, Thorsen, Fürstner (83. Fejzullahu), Kijewski - Bulut, P. Hofmann, Putaro (71. Janzer)Körber - Susac, M. Trapp, Agu - Renneke, Taffertshofer, Blacha, Farrona-Pulido (74. S. Tigges) - Heider (87. Schiller), Ouahim (46. Danneberg), Alvarez18455

Schubert nahm gegenüber dem 0:2 bei 1860 München vier Änderungen in der Startelf vor. Felix Burmeister und Gustav Valsvik rückten in die Dreier-Abwehrkette, davor kam der Däne Jonas Thorsen zum Einsatz. Leandro Putaro verstärkte die Offensive. Schuberts Gegenüber Daniel Thioune tauschte nach dem torlosen Remis in Lotte zweimal. Neu ins Team kam Felix Agu als Linksverteidiger und im offensiven Mittelfeld Manuel Farrona Pulido. In der Anfangsphase gaben die "Löwen" klar den Ton an. Niko Kijewski zog aus 20 Metern knallhart ab und zwang Osnabrücks Torhüter Nils-Jonathan Körber zu einer Glanztat (1.). Fünf Minuten später verfehlte er nach einem Linksschuss das Tor nur knapp. Die größte Chance hatte die Eintracht nach acht Minuten: Zunächst wurde ein Schuss von Onur Bulut aus zehn Metern geblockt, den Abpraller verwertete Philipp Hofmann dann per Fallrückzieher aufs VfL-Tor - Verteidiger Maurice Trapp rettete auf der Linie (8.). Das hätte das 1:0 bedeuten können.

Zweimal zwei wilde Minuten: vier Treffer

Das fiel nur wenig später und die Partie nahm richtig Fahrt auf: Putaro setzte mustergültig Hofmann auf der linken Seite ein und seine Hereingabe beförderte VfL-Verteidiger Agu, der vor Bulut retten wollte, unglücklich in die eigenen Maschen (17.). Das Stadion an der Hamburger Straße stand Kopf. Damit endeten für Körber 735 Minuten ohne Gegentor. Doch Agu machte sein Missgeschick nach nur 86 Sekunden wieder wett: Er brachte im gegnerischen Strafraum den Ball scharf nach innen und diesmal traf Valsvik ins eigene Netz - fast eine Kopie des 1:0. Ein weiterer Doppelschlag - diesmal innerhalb von 76 Sekunden - sorgte schließlich für den 2:2 Pausenstand: Zunächst verwertete Putaro nach einer Ecke und einem geblockten Schuss von David Sauerland den Abpraller zum 2:1 für die "Löwen" (38.). Im Gegenzug der erneute Ausgleich: Anas Ouahim bediente rechts im Strafraum Bashkim Renneke und seine scharfe Hereingabe drückte Osnabrücks Kapitän Marc Heider über die Linie (40.). In der mitreißenden ersten Hälfte waren die Braunschweiger besser, es reichte dennoch nicht zur Halbzeitführung.

Alvarez sorgt per Doppelschlag für die Entscheidung

Nach der Pause ging es genauso aufregend weiter wie zuvor: Im durch Rauchbomben der VfL-Fans in dichten Nebel gehüllten Strafraum des BTSV brachte Eintracht-Kapitän Stephan Fürstner VfL-Stürmer Marcos Alvarez zu Fall, nach Ansicht von Schiedsrichter Pascal Müller regelwidrig. Der Gefoulte schoss selbst und ließ Lukas Kruse im Eintracht-Tor keine Chance (48.). Der nächste Treffer fiel wieder nach zwei Minuten - aber diesmal auf derselben Seite. Alvarez tankte sich auf der rechten Seite im Strafraum durch und traf mit einem beherzten Schuss links unten zum 2:4 (50.) - sein siebter Saisontreffer. Braunschweig gab sich trotz der kalten Dusche nicht geschlagen, konnte sich aber lange keine zwingenden Chancen erarbeiten. Bis zur 82. Minute: Der eingewechselte Manuel Janzer kam nach einer Grätsche von Trapp am Strafraum an den Ball und traf von rechts erneut unhaltbar zum Anschluss. Der BTSV kämpfte aufopferungsvoll, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Die "Löwen" hinterließen einen starken Eindruck und hätten einen Punkt verdient gehabt. Dass der Tabellenletzte gegen den Ersten spielt, war über weite Strecken nicht zu erkennen. Am Ende setzte sich die größere Cleverness der Osnabrücker durch, die zeigten, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen und seit sechs Liga-Spielen ohne Niederlage sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 26.10.2018 | 22:40 Uhr