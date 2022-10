Holstein Kiel verliert Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf Stand: 29.10.2022 15:17 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat nach zuvor vier Spielen in Folge ohne Niederlage am Sonnabend eine bittere Pleite kassiert. Die "Störche" verloren vor heimischer Kulisse das Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:1).

von Martin Schneider

Damit versäumten es die Schleswig-Holsteiner, in der Tabelle zum HSV (am Sonntag beim SC Paderborn, ab 13.30 Uhr im NDR Livecenter) und damit zum Relegationsplatz aufzuschließen. Den Kielern fehlte gegen die kompakten und abgeklärten Düsseldorfer die Mittel, der Sieg der Gäste war trotz einer größtenteils ausgeglichenen Partie aufgrund der Vielzahl der Chancen verdient.

"Wir waren nicht wach. Wir haben die Zweikämpfe nicht entschlossen angenommen. Dann kommt so ein Ergebnis zustande." Kiel-Stürmer Steven Skrzybski

Spektakel in der Anfangsviertelstunde

Die 12.600 Zuschauer im Kieler Stadion sahen zwei Mannschaften, die beide nach vorne spielten und sich nicht zurückhielten. In der Anfangsviertelstunde gab es ein regelrechtes Chancenfeuerwerk - mit deutlichen Vorteilen für die Gäste.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Den Auftakt machte jedoch ein Kopfball des sonst so treffsicheren Steven Skrzybski, der freistehend an Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier scheiterte (7.). Emmanuel Iyoha (7., 9.) und Tim Oberdorf (14.) hätten die Gäste ebenfalls früh in Führung bringen können - wenn nicht sogar müssen.

Holstein zu passiv, Düsseldorf konsequent

Nach stürmischem Beginn beruhigte sich die Partie, Kiel nahm das Tempo aus seinem Spiel. Beide Teams neutralisierten sich auf gutem Niveau, das Geschehen fand lange zwischen den Strafräumen statt. Dann setzte Düsseldorfs Kristoffer Peterson mit einem feinen Pass Appelkamp in Szene, der zum 1:0 in der 42. Minute für die Gäste traf - und mit seinem Abschluss aus acht Metern Tim Schreiber im KSV-Tor bei dessen Profi-Debüt keine Abwehrchance ließ.

Kiel tut sich lange schwer

Die Führung der Gäste zur Pause war gerecht, Holstein hatte sich selbst eingeschläfert und musste im zweiten Durchgang wieder einen Gang höher schalten. Doch das klang einfacher, als es war. Für eine Mannschaft, die zurücklag, waren die Schleswig-Holsteiner auch in Hälfte zwei viel zu passiv. Fortuna begann mit seinem Pressing tief in der gegnerischen Hälfte, die KSV kam mit diesem frühen Druck immer schwerer klar.

Skrzybski nutzt Düsseldorfs Abwehr-Chaos

Wie sollte sich die KSV Chancen erspielen? Nun, manchmal hilft der Gegner ja auch ein bisschen nach. Beim überraschenden Ausgleich von Skrzybski in der 70. Minute bekam die Defensive der Fortunen den Ball mehrfach nicht geklärt, am Ende landete ein Querschläger bei dem besten Torschützen der Zweiten Liga, der das Geschenk zum 1:1 gerne annahm. Fünf Minuten später hätte Fabian Reese die Partie fast komplett auf den Kopf gestellt, doch sein Versuch ging knapp am Tor vorbei.

Elfmeter oder nicht? Minutenlange VAR-Betrachtung

Dennoch verließen die Kieler an diesem Nachmittag den Rasen mit leeren Händen. Was daran lag, dass Hauke Wahl Düsseldorfs Stürmer Dawid Kownacki im Strafraum foulte. Was ein klar ersichtlicher Kontakt am Knöchel war, erschien den Unparteiischen nicht eindeutig genug. Es folgte eine minutenlange Überprüfung der Szene, wie man sie Woche für Woche aus deutschen Stadien kennt und die die Zuschauer unruhig und wütend werden ließ.

Am Ende stand die Entscheidung: Elfmeter für die Gäste, der Gefoulte trat selbst an und verlud Schreiber (82.). Die Kieler versuchten noch einmal in den Schlussminuten, das 1:2 aufzuholen, ohne dabei Erfolg zu haben. Auch die Rote Karte für Düsseldorfs Marcel Sobottka (90. +3) änderte nichts mehr am Ergebnis.

14.Spieltag, 29.10.2022 13:00 Uhr Holstein Kiel 1 F. Düsseldorf 2 Tore: 0: 1 Appelkamp (42.) 1 :1 Skrzybski (70.) 1: 2 Kownacki (82., Foulelfmeter)

Holstein Kiel: Schreiber - M. Schulz (86. Arp), Wahl, S. Lorenz - Reese, Erras - Holtby (73. Porath), Sander (46. Obuz), Kirkeskov (86. Thesker) - Wriedt, Skrzybski

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Oberdorf, Klarer, Karbownik - Tanaka (83. Bodzek), Sobottka - Peterson (69. F. Klaus), Appelkamp (69. Hendrix), Iyoha (90.+5 Böckle) - Kownacki (83. Hennings)

Zuschauer: 12669



Weitere Daten zum Spiel Schreiber - M. Schulz (86. Arp), Wahl, S. Lorenz - Reese, Erras - Holtby (73. Porath), Sander (46. Obuz), Kirkeskov (86. Thesker) - Wriedt, SkrzybskiKastenmeier - Zimmermann, Oberdorf, Klarer, Karbownik - Tanaka (83. Bodzek), Sobottka - Peterson (69. F. Klaus), Appelkamp (69. Hendrix), Iyoha (90.+5 Böckle) - Kownacki (83. Hennings)12669

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.10.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Holstein Kiel 2. Bundesliga