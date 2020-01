Stand: 05.01.2020 15:14 Uhr

Holstein Kiel: Rückkehrer Reese macht Hoffnung von Christian Görtzen, NDR.de

An Vorschusslorbeeren herrschte kein Mangel. Die "Ruhrnachrichten" kürten den gebürtigen Kieler Fabian Reese im November 2015 zu "Schalkes nächstem Hochbegabten". Sie begründeten ihr Urteil damit, dass der Stürmer erst der neunte Spieler in der Vereinsgeschichte der "Königsblauen" war, der im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gegeben hatte. Und dann nannte die Tageszeitung noch einmal die Namen einiger früherer Talente des siebenmaligen deutschen Meisters, die zuvor schon im Alter von 17 Jahren in der Bundesliga debütiert hatten: Mesut Özil, Rüdiger Abramczik, Julian Draxler und Wolfram Wuttke. Reese kam am 21. November 2015 im Heimspiel gegen Bayern München als Einwechselspieler in der 87. Minute zu seinem ersten Einsatz in der Eliteklasse.

Rückkehr zu den "Störchen"

Etwas mehr als vier Jahre später ist der 1,87 Meter große ehemalige Junioren-Nationalspieler wieder zurück an der Förde. Reese wechselte zum Beginn des neuen Jahres von S04 zu seinem Heimatclub Holstein Kiel und unterschrieb beim Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Auf den "zurückgekehrten Sohn", der von 2005 bis 2013 bei Holstein Kiel ausgebildet wurde, ruhen beim aktuellen Tabellenzehnten einige Hoffnungen - gerade vor dem Hintergrund, dass Top-Stürmer Janni Serra kurz vor Weihnachten im Spiel beim SV Sandhausen (2:2) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten hat. Am Sonntag, beim Trainingsauftakt in Kiel-Projensdorf nach einer 13-tägigen Winterpause, stand Reese im Fokus des Interesses.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Reese: "Entwicklung der KSV immer verfolgt"

Der von den Kiebitzen beäugte neue Mann dürfte sich vor allem eines wünschen: Kontinuität.

Zwar gehörte Reese sechseinhalb Jahre nominell dem FC Schalke 04 an, doch der Angreifer wurde zunächst im Januar 2017 an den Karlsruher SC und dann ein Jahr später bis Juni 2019 an den Zweitliga-Konkurrenten Greuther Fürth verliehen. Nach einem weiteren halben Jahr bei Schalke 04, in dem er nur zu zwei Einsätzen im Profiteam kam und ansonsten für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West spielte, nun also die Rückkehr an die Kieler Förde. "Ich bin hier geboren und habe in der Jugend viele Jahre bei Holstein gespielt. Ich habe die Entwicklung der KSV immer verfolgt und bin beeindruckt von dem Fußball, der hier in den letzten Jahren gezeigt wurde", sagte Reese. Er freue sich, nun Teil dieser Mannschaft zu sein. "Mein Ziel ist es, mich schnell in das Team zu integrieren und gemeinsam erfolgreich zu sein", fügte der Offensivmann hinzu, den der ehemalige Schalke-Coach André Breitenreiter einst als "laufstark und abgezockt" titulierte.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der fünf norddeutschen Fußball-Zweitligisten Hannover 96, Hamburger SV, Holstein Kiel, FC St. Pauli und VfL Osnabrück in der Saison 2019/2020 im Überblick mehr

Profidebüt bei Holstein am 29. Januar?

Holstein-Geschäftsführer Uwe Stöver drückte die Vorzüge Reeses etwas anders aus. "Fabian ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der für sein Alter schon viel Erfahrung mitbringt. Dazu ist er gebürtiger Kieler und kann sich mit der Stadt und dem Verein identifizieren. Wir sind überzeugt davon, dass Fabian unser Angriffs-Spiel durch seine Variabilität noch flexibler machen wird."

Für Reese, der für Greuther Fürth in 44 Zweitligaspielen drei Tore erzielte und vier vorbereitete, könnte der 29. Januar ein besonderer Tag in seiner Karriere werden. An jenem Mittwochabend setzt das Team von Holstein-Trainer Ole Werner mit einem Heimspiel gegen Darmstadt 98 seine Zweitligasaison fort. Für den herumgekommenen Kieler Reese könnte dieser Termin das Profidebüt bei seinem Heimatclub bereithalten - im Alter von auch erst 22 Jahren.

Zuvor steht aber noch einiges auf dem Programm. Vom 10. bis 18. Januar beziehen die Schleswig-Holsteiner im spanischen Oliva Nova ihr Trainingslager. Dort stehen Tests gegen den Drittligisten FC Ingolstadt (12.) und den rumänischen Club CFR Cluj (17.) an. Zurück in der Heimat kommt es am 22. Januar gegen Flora Tallinn aus Estland die Generalprobe für das Punktspiel gegen Darmstadt.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 05.01.2020 | 15:25 Uhr