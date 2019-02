Stand: 03.02.2019 14:53 Uhr

Hansa nach 0:2 dem Keller bedrohlich nah von Hanno Bode, NDR.de

Hansa Rostock muss sich langsam ernsthaft mit dem Thema Drittliga-Abstiegskampf auseinandersetzen. Die Mecklenburger verloren am Sonntagnachmittag beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 (0:1) und sind nun bereits seit sieben Begegnungen sieglos. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den derzeit Fortuna Köln belegt, beträgt nur noch vier Punkte. Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Jens Härtel machte allerdings der Auftritt in der zweiten Hälfte Mut auf ein baldiges Ende der Krise.

Geniestreich führt zu Rostocks Rückstand

22.Spieltag, 03.02.2019 13:00 Uhr W. Wiesbaden 2 Hansa Rostock 0 Tore: 1 :0 Kuhn (24.) 2 :0 Gül (88.)

W. Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Dittgen - Nik. Schmidt, Lorch (84. Gül), Titsch-Rivero, Kyereh - Diawusie (68. Schwadorf), Hansch (77. Brandstetter)

Hansa Rostock: Gelios - Hüsing, Bischoff, Riedel - Ahlschwede, T. Öztürk, M. Pepic (76. Evseev), Scherff - Soukou, Biankadi (66. Breier) - Königs (68. Hilßner)

Zuschauer: 2500



Die Rostocker begannen verhalten. Vielleicht sogar etwas zu verhalten für den Geschmack ihrer vielen mitgereisten Fans, die sich permanent lautstark bemerkbar machten: "Auf geht's Hansa, kämpfen und Siegen." Zumindest Teil eins der Forderung erfüllte das Team. Es scheute keinen Zweikampf, verschob klug und agierte insgesamt taktisch sehr diszipliniert. Aber in der Vorwärtsbewegung vorerst eben auch inspirations- und mutlos. Und so bekamen die Zuschauer bis zur 24. Minute ein recht langatmiges Ballgeschiebe zu sehen, da auch die Hausherren offensiv keine Lösungen fanden. Dann aber nutzten sie in Person von Moritz Kuhn eine Standardsituation zur Führung. Der Rechtsverteidiger streichelte einen Freistoß aus 18 Metern über die Rostocker Mauer - ein wunderschönes Tor. Ermöglicht hatte den Geniestreich des 27-Jährigen Rostocks Winterzugang Tanju Öztürk durch ein Foul an Agyemang Diawusie.

Biankadi vergibt den Ausgleich

Der Rückstand war für die Hanseaten eine Art Wachrüttler. Hernach gaben sie ihre Zurückhaltung etwas auf und kreierten den einen oder anderen Angriff. Richtig zwingend wurde das Härtel-Team vor dem Seitenwechsel aber nur einmal: Lukas Scherff bediente Merveille Biankadi mustergültig, der 23-Jährige drosch jedoch im 16-Meterraum über den Ball (31.). Auf der Gegenseite scheiterte Jeremias Lorch kurz vor der Pause am Innenpfosten. Den Nachschuss von Florian Hansch blockte Amaury Bischoff zur Ecke ab (41.). Der frühere Hansa-Kapitän stand erstmals seit dem vierten Spieltag wieder in der Startelf und wusste als zentraler Mann in der Dreier-Abwehrkette durchaus zu gefallen.

Härtel-Team betreibt Chancenwucher

Nach der Halbzeit intensivierten die Mecklenburger ihre Offensivbemühungen. Sie kombinierten nun flüssiger und kamen zu guten Gelegenheiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. Marco Königs (57., 63.), Biankadi (59.) und der eingewechselte Pascal Breier (70.) hatten das 1:1 auf dem Kopf oder Fuß. Während Hansas Spiel in den zweiten 45 Minuten deutlich an Qualität dazugewann, blieb bei den Gastgebern jetzt vieles Stückwerk. Eine ihrer wenigen gelungen Kombinationen in den zweiten 45 Minuten führte dann zur Entscheidung: Gökhan Gül traf nach Vorlage von Werder-Leihgabe Niklas Schmidt zum 2:0 (88.).

