Hansa jubelt kurz vor Schluss und vergrößert Meppens Sorgen Stand: 24.04.2021 15:58 Uhr Der FC Hansa Rostock hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zweite Liga gemacht. In einem turbulenten Nord-Duell der Dritten Liga gewannen die Mecklenburger beim abstiegsbedohten SV Meppen dank eines Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2 (2:0).

von Martin Schneider

Nach 2:0-Führung gelang den kämpferisch starken Meppener in der zweiten Hälfte der Ausgleich, ehe Philip Türpitz die "Kogge" jubeln ließ (90.+1). Der erhoffte Effekt des Trainerwechsels hin zu Rico Schmitt scheint bei den Emsländern bereits nach zwei Partien verpufft.

In der Tabelle fielen die Meppener auf Rang 16 zurück und haben nur noch einen Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Ganz anders ist die Lage bei den effektiven Fußballern von der Ostsee: Mit dem Sieg im Gepäck reist Hansa als Tabellenführer mit nunmehr sechs Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz zurück an die Küste und kann so langsam damit anfangen, den Sekt für die Aufstiegsfeierlichkeiten kaltzustellen.

Meppen gehört die Anfangsphase

Meppens Fans und Unternehmen der Region setzten vor dem Anpfiff ein Zeichen des Zusammenhalts und verewigten sich durch eine symbolische finanzielle Unterstützung auf einem Sondertrikot, mit dem die Spieler des SVM aufliefen. Die Rückendeckung sorgte für Rückenwind bei den abstiegsgefährdeten Gastgebern. Christoph Hemlein prüfte in der achten Minute Hansa-Keeper Markus Kolke mit einem strammen Fernschuss, zudem köpfte Jeron Al-Hazaimeh nach einem Freistoß freistehend am Gehäuse vorbei (13.). Ein frühes Tor lag in der Luft, doch Hansa überstand die Meppener Anfangsoffensive schadlos.

Hansa wie eine Spitzenmannschaft

Die Mecklenburger waren sichtlich überrascht vom forschen Beginn der Emsländer und brauchten ihre Eingewöhnungszeit - schlugen dann aber im Stile einer Spitzenmannschaft zurück. Simon Rhein hatte auf dem rechten Flügel viel Zeit und Platz für seine Flanke, die genau auf dem Kopf von John Verhoek landete. Das elfte Saisontor des Niederländers brachte Hansa in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab dem Aufstiegsaspiranten Sicherheit. Rostock übernahm die Kontrolle und legte nach: Erneut bereitete Rhein vor, seinen Freistoß lenkte Pascal Breier mit dem Hinterkopf zum 2:0 in die Maschen (44.).

Zusammenstoß leitet die Wende ein

Der zweite Spielabschnitt begann mit einer Schrecksekunde. Der erst in der Pause eingewechselte Meppener René Guder und Hansas Damian Roßbach stießen unglücklich mit den Köpfen zusammen (55.). Der Rostocker Verteidiger, der aufgrund eines Schädelbruchs mit einem Helm spielt, musste von Rettungssanitätern kurz behandelt werden und wurde für Sven Sonnenberg ausgewechselt. Meppens Guder wurde mit einer Platzwunde in die Kabine gebracht, Valdet Rama nahm seine Position ein.

Da Schiedsrichter Konrad Oldhafer in der Situation auf Foulspiel von Roßbach entschieden hatte, wurde die Partie fünf Minuten später mit Freistoß für den SV Meppen fortgesetzt. Nicolas Andermatt führte aus und fand Markus Ballmert, der zum 1:2 mit dem Kopf traf. Hansa war zunächst geschockt, hatte aber fünf Minuten später den nächsten Treffer auf dem Fuß. Lukas Scherff traf den Innenpfosten, den Abpraller konnte die SVM-Verteidigung klären. Die Gastgeber hatten aber das Momentum auf ihrer Seite: Rama flankte auf Hemlein, der in der 67. Minute ebenfalls mit dem Kopf das 2:2 erzielte.

Offenes Visier und Türpitz' "Lucky Punch"

Beide Mannschaften spielten auf Sieg. Am Ende jubelten die Gäste - weil Joker Türpitz stach: Der Winterneuzugang bekam den Ball zugespitzelt und vollendete mit einem wuchtigen Schuss zum 3:2. Während die Gäste eine Jubeltraube bildeten, sackten die erschöpften Meppener trotz großer kämpferischer Leistung frustriert und erschöpft auf den Rasen.

34.Spieltag, 24.04.2021 14:00 Uhr SV Meppen 2 Hansa Rostock 3 Tore: 0: 1 Verhoek (27.) 0: 2 Breier (43.) 1 :2 Ballmert (60.) 2 :2 Hemlein (66.) 2: 3 Türpitz (90. +2)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Egerer, Al-Hazaimeh, Amin (46. Jesgarzewski) - Evseev (46. Düker), Andermatt - Krüger (46. Guder / 59. Rama), Piossek, Hemlein (77. Boere) - Bozic

Hansa Rostock: Kolke - Butzen, Riedel, Roßbach (59. Sonnenberg), Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic (84. Vollmann), B.B. Bahn (83. Türpitz), Breier (70. Farrona Pulido) - Verhoek (70. Engelhardt)

