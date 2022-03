Hansa Rostock will Schalkes Offensiv-Wucht ausbremsen Stand: 03.03.2022 14:00 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock will im schweren Spiel beim FC Schalke 04 defensiv stabil stehen, um den königsblauen Sturm zu stoppen. Trainer Jens Härtel hofft auf eine Auswärts-Überraschung.

Die Hansa-Kogge war zuletzt aus der Spur gekommen. Nach dem 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende finden sich die Rostocker gar auf dem Relegationsplatz wieder. Um sich von dort wieder zu lösen, muss das Härtel-Team dringend punkten - und könnte damit den norddeutschen Aufstiegsaspiranten Werder Bremen, St. Pauli und HSV zugleich einen Dienst erweisen. Denn Schalke, zuletzt nur 1:1 beim Karlsruher SC, braucht drei Punkte, um im Rennen um die Bundesliga-Rückkehr zu bleiben. Beide Teams stehen also am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) gehörig unter Druck.

Härtel: "Können jeder Mannschaft Probleme bereiten"

In Gelsenkirchen sind bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen. "Ich freue mich auf das Spiel und die Atmosphäre, ich bin zum ersten Mal in dem Stadion", sagte Trainer Härtel. Die Jungs seien "heiß und haben Bock, eine ordentliche Performance abzuliefern". Der 52-Jährige hofft sogar auf mehr: "Auswärts haben wir die eine oder andere Überraschung geschafft und wissen, dass wir jeder Mannschaft Probleme bereiten können."

Spiel lange offen halten

Dafür muss Hansa aber in der Defensive stabil stehen. "Schalke kann offensiv eine Wucht entfalten. Das Verteidigen wird wichtig sein, um das Spiel lange offen zu halten", erläuterte Härtel. Dabei könnte in Timo Becker ausgerechnet ein Königsblauer helfen. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger wurde in der Winterpause vom Ligakonkurrenten ausgeliehen.

Es werde schwer, S04-Torjäger Simon Terodde (16 Saisontore) aus dem Spiel zu nehmen, ahnt Abwehrspieler Damian Roßbach. "Im gesamten Abwehrverbund müssen wir versuchen, die ganze Offensive auszuschalten." Das war im Hinspiel im Ostseestadion nicht gelungen. 2:0 gewann die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. Beide Tore erzielte Terodde.

Grammozis warnt vor Verhoek - Sikan wieder dabei

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis erwartet ein intensives und kampfbetontes Spiel. Hansa könne "aus einer Kompaktheit heraus immer wieder Nadelstiche setzen". Er hob dabei Stürmer John Verhoek, der in dieser Saison bereits zwölfmal traf, sowie den Einsatzwillen des Gegners insgesamt hervor.

Beim Tabellenfünften steht der Aktivposten auf der linken Außenbahn, Thomas Ouwejan (acht Vorlagen, drei Tore), wegen muskulärer Probleme auf der Kippe. Bislang hat der 25-Jährige kein Spiel in dieser Saison verpasst. Ob der ehemalige St. Paulianer Rodrigo Zalazar in der Startelf stehen wird, ließ Grammozis offen. Offen ist auch, ob die Königsblauen nach der Trennung vom langjährigen russischen Sponsor Gazprom am Sonnabend mit einem neuen Werbepartner auf dem Trikot auflaufen werden.

Auf Rostocker Seite wird Danilo Sikan, der einzige ukrainische Spieler im deutschen Profifußball, wieder dabei sein. Härtel erklärte, dass Sikans Familie wohl in Sicherheit sei.

Mögliche Aufstellungen:

FC Schalke 04: Fraisl - Itakura, Sané, Kaminski - Churlinow, Flick, Ouwejan - Drexler, Zalazar - Terodde, Bülter

Hansa Rostock: Kolke - Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Behrens - Schumacher, Fröling Verhoek, Sikanhl in

