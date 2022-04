Hansa Rostock verlängert mit Trainer Härtel bis 2023 Stand: 15.04.2022 11:18 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Karfreitag die Vertragsverlängerungen mit Chefcoach Jens Härtel und Co-Trainer Ronny Thielemann bekanntgegeben. Die zum Saisonende auslaufenden Arbeitspapiere wurden um ein weiteres Jahr verlängert.

Sportvorstand Martin Pieckenhagen lobte die Arbeit des Duos: "Noch ist der Klassenerhalt nicht gesichert, darum gilt es nach wie vor, alle Kraft und Konzentration auf dieses große Ziel zu richten. Ich bin überzeugt, dass dies mit unserem Trainerteam gelingen wird und freue mich dann, auch in der folgenden Saison die erfolgreiche Arbeit mit Jens Härtel und Ronny Thielemann fortsetzen zu können."

Härtel der dienstälteste Trainer seit der Wende

Der frühere Torhüter hatte Härtel und Thielemann im Januar 2019 nach Rostock geholt. Zuvor hatte das Trainer-Duo bereits gemeinsam beim 1. FC Magdeburg gearbeitet. Zu den größten Erfolgen der bisherigen Zusammenarbeit in Rostock gehörte in der vergangenen Saison der Zweitliga-Aufstieg der Kogge nach fast einem Jahrzehnt Drittklassigkeit.

In der laufenden Spielzeit steht der Hansa bei noch fünf ausstehenden Partien mit 37 Zählern in der Tabelle auf Rang zwölf. Am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) empfangen die Mecklenburger Jahn Regensburg.

"Wenn wir unser großes Ziel in dieser Saison erreichen und die Klasse halten, werde ich mich freuen, auch weiterhin ein wichtiger Teil des Hansa-Maschinenraums zu sein", sagte Härtel, der mittlerweile der dienstälteste Hansa-Trainer seit der Wende ist.

