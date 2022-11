Hansa Rostock mit glücklichem Sieg bei Eintracht Braunschweig Stand: 12.11.2022 23:22 Uhr Hansa Rostock ist auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Patrick Glöckner ohne Niederlage geblieben. Die Mecklenburger feierten am Samstagabend einen 1:0 (0:0)-Sieg im Zweitliga-Nordduell bei Eintracht Braunschweig.

von Johannes Freytag

Matchwinner für Hansa war Svante Ingelsson, der in einem ansonsten chancenarmen Fußballspiel den einzigen Treffer erzielte. Mit dem Sieg kletterten die Rostocker in der Tabelle auf Rang neun und haben jetzt fünf Punkte Puffer zu den Abstiegsrängen. Trainer Glöckner freute sich darüber, "dass wir nun in den Urlaub fahren können mit einem positiven Background".

Für die Braunschweiger, die seit nunmehr vier Partien sieglos sind, bleibt es auf Platz 13 hingegen weiter eng. Lediglich zwei Zähler Vorsprung haben sie auf Rang 16. Nach der WM- und Winterpause wartet auf den BTSV zum Auftakt ein Hammerprogramm - Gegner sind die Top 3 der Liga: HSV, Heidenheim und Darmstadt. Torwart Jasmin Fejzic blickte dennoch optimistisch nach vorne: "Wenn man bedenkt, was für einen Start wir hingelegt haben, sind wir bravourös zurückgekommen. Darauf können wir auf jeden Fall aufbauen."

Fejzic zurück im Braunschweiger Tor

Während es beim BTSV gegenüber der Partie in Regensburg (1:1) lediglich eine Veränderung gab - Stammkeeper Jasmin Fejzic kehrte ins Tor zurück -, wechselte Hansa Rostocks Coach Patrick Glöckner mehrfach: Unter anderem stand Nils Fröling in der Startelf, der Schwede hatte beim 1:1 gegen Nürnberg mit seinem Joker-Tor in der Nachspielzeit den Punkt gerettet.

BTSV druckvoller, Hansa überzeugt nur in der Defensive

Die Hausherren spielten druckvoll, Hansas gut stehende Defensive ließ allerdings wenig zu. Erstmals gefährlich wurde es in der 13. Minute, als Jannis Nikolaou plötzlich frei am Elfmeterpunkt zum Abschluss kam, den Ball aber weit über das Tor jagte. Auch Anton Donkor traf in aussichtsreicher Position das Spielgerät nicht richtig und schoss am Rostocker Gehäuse vorbei (20.).

Die dritte Braunschweiger Gelegenheit ließ Lion Lauberbach nach einem Konter liegen, Damian Roßbach blockte den Schuss des BTSV-Angreifers (40.). So gut Hansas Defensive stand, so schwach präsentierte sich das Team von der Ostsee in der Offensive. Im gesamten ersten Durchgang gab es nicht eine einzige nennenswerte Torchance der Rostocker.

Ingelsson trifft für Hansa Rostock

Das sah nach Wiederbeginn ganz anders aus, Hansa entwickelte mehr Offensivgeist - und prompt gab es Torgefahr vor dem Gehäuse von Fejzic. John Verhoek segelte unter einer Flanke durch (51.), Haris Duljevic schoss knapp am rechten Pfosten vorbei (53.). Und kurz darauf landete der Ball tatsächlich im Braunschweiger Tor: Eine abgefälschte Hereingabe von Duljevic drosch Ingelsson zur Gästeführung in die Maschen (60.).

Die "Löwen" suchten nach einer Antwort, aber Hansa-Keeper Markus Kolke hatte etwas dagegen und packte bei den Kopfbällen von Anthony Ujah (69.) und Filip Benkovic (77.) sicher zu. Mehr sprang für die Braunschweiger aber nicht heraus, sodass sich die Gäste dank des "Lucky Punchs" von Ingelsson über den vom Spielverlauf her glücklichen, aber auch nicht unverdienten Auswärtssieg freuen durften.

17.Spieltag, 12.11.2022 20:30 Uhr Braunschweig 0 Hansa Rostock 1 Tore: 0: 1 Ingelsson (60.)

Braunschweig: Fejzic - Schultz, Benkovic, Wiebe - Multhaup (78. J. H. Marx), Nikolaou, Donkor (85. Kijewski) - Krauße, K. Endo (65. Ujah) - F. Kaufmann, Lauberbach (78. Ibrahimi)

Hansa Rostock: Kolke - Ananou, R. Malone, Roßbach, Lucoqui - Fröde, Dressel - Fröling (46. van Drongelen), Ingelsson (72. Schumacher), Duljevic (90.+2 Thill) - Verhoek (85. Hinterseer)

Zuschauer: 21221



