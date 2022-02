Hansa Rostock: Historischer Sieg stärkt Glauben an Klassenerhalt Stand: 07.02.2022 12:56 Uhr Der so ersehnte Brustlöser ist da! Durch den ersten Sieg in Dresden seit fast 39 Jahren ist Fußball-Zweitligist Hansa Rostock auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt wieder in der Spur. Zudem wurde mit dem 4:1 die Negativserie in der Liga fulminant gestoppt.

von Christian Görtzen

Am 20. Mai 1983 trug sich im Sport unter anderem Folgendes zu: Der Weltfußball-Verband FIFA vergab in Stockholm die WM 1986 nach Mexiko, der damals herausragende VfL Gummersbach gewann gegen SKA Minsk zum zweiten Mal den Handball-Supercup, und in Dresden spielte sich vor 21.000 Zuschauern die von Jürgen Heinsch trainierte Mannschaft von Hansa Rostock in einen wahren Rausch. Mit 4:1 (2:1) schossen die Mecklenburger die Sachsen förmlich aus ihrem Dynamo-Stadion. Die Tore erzielten damals Axel Schulz, Christian Radtke, Andreas Zachhuber und Frank Rillich.

38 Jahre, acht Monate und 17 Tage später ereignete sich in Elbflorenz wieder etwas, das so manchem Hansa-Fans Tränen der Freude und womöglich gar der Rührung in die Augen getrieben haben könnte. Erstmals seit fast vier Jahrzehnten siegte die Kogge wieder beim alten Rivalen aus Oberliga-Zeiten.

Und noch dazu - als sollte es irgendwie so sein - gewann die aktuelle Mannschaft mit genau jenem Ergebnis, das die Altvorderen einst mit Bier und vielleicht sogar Schnäpsen der Marken Klosterbruder, Klarer Juwel oder Blauer Würger gefeiert haben.

Selbst Hansa-Coach Härtel kurz von Begeisterung erfasst

Am Sonntag begannen die Feierlichkeiten direkt auf dem Rasen. Zwar ohne Alkohol, aber dennoch mit großer Ausgelassenheit. Von der sich sogar der stets Gemütsruhe ausstrahlende Trainer Jens Härtel für einen kurzen Moment der Unachtsamkeit überwältigen ließ. Als der Tanzkreis der Spieler ins Rotieren kam, wurde der 52-Jährige von irgendjemandem frecherweise angestubst.

Härtels Füße legten los, es sah schon wie der geschmeidige Beginn einer Breakdance-Einlage aus. Doch dann schaltete sich offenbar der Kopf ein, und die Füße gingen von einer gewissen Zappeligkeit flugs wieder eine kontrollierte Schrittfolge über.

Hansa schafft Trendumkehr bei Ergebnissen

Es wirkte, als wäre damit unterschwellig eine Botschaft an die Spieler, an die laut singenden Fans im Stadion und alle anderen verbunden: Das 4:1 in Dresden ist zwar wunderschön, doch das Ziel Klassenerhalt ist noch längst nicht erreicht. Fest steht aber auch: Nach sieben Spielen ohne Sieg ist die Negativserie gestoppt.

"Einen besseren Zeitpunkt dafür konnte es nicht geben", sagte Härtel in der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Wenn man 39 Jahre lang hier in Dresden nicht als Sieger vom Platz gegangen ist, dann fühlt sich das richtig gut an. Es war extrem wichtig, dass wir uns für den Aufwand einmal belohnt haben."

Rostock mit großem Vorsprung auf Rang 17

Das macht sich dann auch in der Tabelle bemerkbar. Am 21. Spieltag rückte der FC Hansa an Dresden vorbei auf Platz zwölf vor und besitzt mit seinen jetzt 24 Punkten stattliche neun Zähler Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang, der von Erzgebirge Aue eingenommen wird. Auf den Relegationsrang sind es vier Punkte.

Für Top-Stümer John Verhoek übertrifft der Erfolg den Wert von drei Punkten noch. Der Niederländer, der in Dresden doppelt traf und mit zwölf Toren fast die Hälfte aller Hansa-Tore erzielt hat, rechnet mit einer Schubwirkung. "Vier Stück in 18 Minuten - das ist für die Moral der Mannschaft überragend", sagte der Routinier, der im nächsten Atemzug aber Euphorie gar nicht erst aufkommen lassen wollte. "

Am Freitag zählt es wieder, dann ist Werder Bremen bei uns zu Gast. Und in dem Spiel wollen wir an die Leistung in Dresden anknüpfen." Wohl höchstens 16 Punkte fehlen Hansa noch zum Klassenerhalt.

