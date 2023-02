Hansa Rostock: Beinlich geht von Bord Stand: 03.02.2023 10:19 Uhr Stefan "Paule" Beinlich verlässt den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock und gibt seinen Posten als Leiter der Nachwuchsakademie vorzeitig zum 31. März auf. Der Vertrag für den früheren Hansa-Profi lief eigentlich noch bis Sommer 2025.

Der 51-Jährige gab für seinen Entschluss "rein private Beweggründe, die er nicht weiter ausführen möchte", an: "Mir ist dieser Schritt nicht leicht gefallen, denn die Gründe dafür haben überhaupt nichts mit dem FC Hansa zu tun. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen in allen Bereichen des Vereins und mit den Verantwortlichen im Profibereich war zu jeder Zeit hervorragend. Auch die Arbeit mit den jungen Spielern hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und wird mir in Zukunft fehlen", erklärte Beinlich am Freitag.

U17 und U19 zurück in die Bundesliga geführt

Der Ex-Profi hatte im Dezember 2019 das Ruder im Nachwuchsleistungszentrum der Mecklenburger übernommen und schnell Erfolge gefeiert. Im Frühjahr 2021 kehrten unter seiner Regie die U19- und U17-Mannschaft in die Bundesliga zurück und die U23-Mannschaft entwickelte sich zu einem Spitzenteam in der Oberliga Nordost Nord, das aktuell an die Tür zur Regionalliga klopft.

"Leider verlieren wir mit Paule nicht nur unseren NLZ-Leiter, sondern auch einen überragenden Fußballfachmann und einen großartigen Menschen." Martin Pieckenhagen

"Er hat durch seinen permanenten Einsatz in den letzten Jahren mitgeholfen, unser NLZ stetig weiterzuentwickeln", erklärte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Meier übernimmt die Nachfolge

Die Nachfolge von Beinlich, der als Spieler insgesamt 138 Profi-Einsätze für den Hansa absolviert hat, wird intern geregelt. Der administrative Chef des Nachwuchsleistungszentrums, Michael Meier, übernimmt nun auch die Gesamtleitung. Er hatte bereits in den vergangenen drei Jahren - zusammen mit Beinlich sowie dem sportlichen Leiter Uwe Speidel - die Nachwuchsakademie geleitet und die Entscheidungen wurden gemeinsam gefällt.

