Hansa: Erst brilliert, dann gezittert von Hanno Bode, NDR.de

Mit dem Begriff "wechselhaft" ist die bisherige Saison des FC Hansa Rostock vielleicht am besten zu beschreiben. Und genau so war auch der Auftritt des Fußball-Drittligisten am Sonntagnachmittag beim TSV 1860 München. Einer sehr reifen Leistung im ersten Abschnitt folgte ein wackeliger Auftritt in den zweiten 45 Minuten inklusive eines verschossenen Elfmeters. Am Ende überwogen bei den Mecklenburgern allerdings die positiven Eindrücke. Auch, weil sie das Duell zweier früherer Bundesligisten mit 2:1 (2:0) für sich entscheiden konnten und die "Sechziger" im Klassement überholten. Pascal Breier (4.) und Cebio Soukou (42.) trafen für die Hanseaten, Sascha Mölders war für den Aufsteiger erfolgreich (72.).

Hansa siegt bei 1860 - Die Rostocker Treffer 03.03.2019 15:35 Uhr Hansa Rostock hat mit 2:1 bei 1860 München gewonnen. Die Tore der Mecklenburger im Video.







Rostock in erster Hälfte überragend

Den ersten Angriff der Partie initiierten die "Löwen". Er führte zu keinem Ergebnis - jedenfalls zu keinem für sie positiven. Danach spielten im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße eigentlich nur noch die Rostocker. Das Team von Trainer Jens Härtel zeigte im ersten Abschnitt eine formidable Leistung, vielleicht die beste Hälfte im bisherigen Saisonverlauf. Bei Hansa stimmte alles: Zweikampfverhalten, Raumaufteilung, Umschaltspiel und der Abschluss. Der Lohn für die fußballerisch und taktisch hochwertige Vorstellung war eine 2:0-Halbzeitführung.

Breier brachte die Mecklenburger nach einer Vorlage von Cebio Soukou in Front. Der Angreifer überwand Marco Hiller mit einem Schuss ins lange Eck. Er profitierte dabei allerdings auch ein wenig vom zu zögerlichen Herauslaufen des Schlussmanns. Das zweite Rostocker Tor war dann zum mit der Zunge schnalzen: Merveille Biankadi flankte aus dem Halbfeld auf Breier, der legte mit dem Kopf auf Soukou zurück, gegen dessen Abschluss Hiller machtlos war. Die in den ersten 45 Minuten auf ganzer Linie enttäuschenden Münchner waren mit dem 0:2 noch gut bedient. Mit ein wenig mehr Entschlossenheit in der einen oder anderen Situation hätte Hansa bereits mit dem Pausentee auf drei Punkte anstoßen können.

Hansa nach der Pause in die Defensive gedrängt

26.Spieltag, 03.03.2019 13:00 Uhr 1860 München 1 Hansa Rostock 2 Tore: 0: 1 Breier (4.) 0: 2 Soukou (42.) 1 :2 Mölders (72.)

1860 München: Hiller - Lorenz, F. Weber, Mauersberger (46. Paul), P. Steinhart - Lex (78. Abruscia), Wein, Bekiroglu, Karger - Mölders, Ziereis (54. Owusu)

Hansa Rostock: Gelios - Ahlschwede, Hüsing, Riedel, Rieble - Soukou (73. Hilßner), T. Öztürk (67. Bülow), Wannenwetsch, Scherff - Biankadi, Breier (85. M. Pepic)

Zuschauer: 15000 (ausverkauft)



Die bis dahin handzahmen "Löwen" kamen mit viel Wut im Bauch zurück aus der Kabine. Der Aufsteiger suchte jetzt nahezu pausenlos den Weg nach vorn und stellte Rostocks Verteidigung vor einige Probleme. Markus Ziereis (49.) und Mölders (58., 65.) besaßen gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer. Die Gäste vermochten es nur noch selten, für Entlastung zu sorgen. Es schien ein wenig so, als müssten sie auch ihrem hohen Tempo und dem kräftezehrendem Pressing in Abschnitt eins etwas Tribut zollen. Härtel reagierte und wechselte in dem früheren "Sechziger" Kai Bülow für Tanju Öztürk einen frischen Mann für die Zentrale ein (67.). Verbunden damit die Hoffnung, etwas Druck von der Abwehr nehmen zu können. Doch der Plan ging nicht auf. Kurz darauf lief der nimmermüde Mölders alleine auf Keeper Ioannis Gelios zu, umkurvte diesen und verkürzte auf 1:2.

Breier vergibt Elfmeter

Breier hätte den Hausherren sechs Minuten später den Wind aus den Segeln nehmen können. Aber er scheiterte mit einem kläglich geschossenen Foulelfmeter an Hiller. Biankadi war von Herbert Paul zu Boden gerissen worden. So mussten die Hanseaten bis zum Schluss um den Sieg zittern. Einen Sieg, der aufgrund der überragenden Vorstellung in der ersten Hälfte verdient war.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 03.03.2019 | 19:30 Uhr