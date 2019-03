Stand: 30.03.2019 15:53 Uhr

Biankadi-Dreierpack: Hansa feiert Heimsieg von Sebastian Ragoß, NDR.de

Kann Hansa Rostock doch noch einmal in den Kampf um Relegationsplatz drei in der Dritten Liga eingreifen? Die Hanseaten schlugen am Sonnabend den FSV Zwickau mit 3:1 (2:0) und überzeugten dabei vor allem in der ersten Hälfte mit einer starken Leistung. Merveille Biankadi sorgte mit einem Dreierpack für die Entscheidung zugunsten der Mannschaft von Trainer Jens Härtel.

Hansa mit ganz starker erster Hälfte

Hansa ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer an diesem Nachmittag den Platz als Sieger verlassen würde. Marcel Hilßner hätte bereits in der vierten Minute fast das 1:0 erzielt. Sein Schuss landete am Innenpfosten. Die Rostocker drückten weiter und kamen nach einer knappen Viertelstunde zur Führung. Oliver Hüsing traf ebenfalls den Pfosten, der Ball prallte an den Rücken von FSV-Keeper Johannes Brinkies und wurde so einer Einladung für Biankadi, der locker einschob (14.). Wenig später das sehenswerte 2:0: Lucas Scherff bediente gefühlvoll Biankadi, der überlegt und platziert einköpfte (23.).

Zwickau stand auch anschließend mit dem Rücken zur Wand und konnte froh sein, dass Hansa im Abschluss ein wenig nachlässig wurde. Denn Biankadi (28./45.) und Scherff (45.) hätten für eine noch deutlichere Pausenführung sorgen können.

Zwickau darf nur kurz hoffen

Ähnlich schwungvoll starteten die Gastgeber auch in den zweiten Durchgang. Doch nach knapp zehn Minuten schaltete das Härtel-Team deutlich zurück. Warum auch nicht? Zwickau wäre gefordert gewesen, etwas gegen die drohende Niederlage zu tun. Von den Gästen kam offensiv aber weiterhin fast nichts, bis zur 67. Minute: Davy Frick köpfte aus fünf Metern ganz entspannt ein und sorgte so wieder für Spannung. Aber nur für knapp 120 Sekunden. Dann war wieder Biankadi zur Stelle und komplettierte seinen Dreierpack. Scherff ließ noch zwei große Möglichkeiten ungenutzt (74./76.), Hansa konnte es verschmerzen.

