Stand: 03.11.2019 12:13 Uhr

Hannover 96 trennt sich von Coach Slomka

Für Mirko Slomka ist seine zweite Amtszeit als Trainer bei Hannover 96 nach lediglich zwölf Zweitliga-Spieltagen bereits beendet. Die Niedersachsen beurlaubten den 52 Jahre alten Fußballlehrer am Sonntag. Die Verantwortlichen des zweimaligen deutschen Meisters zogen damit die Konsequenzen aus dem schwachen Abschneiden des Teams im bisherigen Saisonverlauf. Wer auf Slomka folgt, ist noch unklar.

Schlaudraff kündigt "zeitnahe Gespräche" an



"Leider ist es nicht gelungen, die Entwicklung der Mannschaft so voranzutreiben, wie wir es uns gewünscht haben. Insbesondere sechs Heimspiele ohne einen einzigen Sieg sind unterm Strich einfach zu wenig", erklärte Sportdirektor Jan Schlaudraff. Der frühere 96-Angreifer wird nun "zeitnah" Gespräche mit "Kandidaten für den Cheftrainerposten" führen, heißt es in einer Mitteilung des Zweitligisten.

Mirko Slomkas Trainerkarriere in Bildern











































































Nur drei Siege in zwölf Spielen

96, das mit Aufstiegsambitionen in die Spielzeit gestartet war, konnte nur drei Partien gewinnen und ist zudem im eigenen Stadion noch sieglos. Am Freitagabend waren die "Roten" zu Hause gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Glücklose Engagements nach erster 96-Amtszeit

TV-Tipp Sportclub Slomka-Aus bei 96 - die Hintergründe Sportclub Der Sportclub berichtet über die Entlassung von Coach Mirko Slomka bei Hannover 96. Außerdem: die Nordclubs in den Fußball-Bundesligen, Zweite Liga und Hockey. mehr

Slomka war im Sommer zu 96 zurückgekehrt. Der gebürtige Hildesheimer hatte Thomas Doll als Coach abgelöst, von dem sich die Vereinsführung nach dem Bundesliga-Abstieg trennte. Aber auch dem 52-Jährigen gelang es nicht, Hannover wieder in die Erfolgsspur zu führen. Während seiner ersten Amtszeit bei den "Roten" (2010 bis 2013) hatte Slomka die Niedersachsen zunächst vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit bewahrt und dann zweimal in die Europa League geführt. Seine anschließenden Engagements beim Hamburger SV und Karlsruher SC waren jeweils nur von kurzer Dauer. Vor seinem 96-Comeback hatte der Übungsleiter über zwei Jahre pausiert.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.11.2019 | 22:50 Uhr