Hannover 96 taumelt weiter - 1:2 gegen Magdeburg Stand: 26.02.2023 15:25 Uhr Die sportliche Krise von Fußball-Zweitligist Hannover 96 setzt sich fort. Am Sonntag verlor das Team von Trainer Stefan Leitl das Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 1:2 (0:0). Die Niedersachsen sind damit seit sechs Spielen sieglos.

von Johannes Freytag

Baris Atik (48.) und Luc Castaignos (62.) erzielten vor mehr als 30.000 Zuschauern - darunter rund 10.000 aus Magdeburg - die Treffer für die Gäste. Hannover musste ab der 55. Minute mit einem Mann weniger auskommen, weil Fabian Kunze Gelb-Rot gesehen hatte. Dennoch gelang den Niedersachsen durch Louis Schaub der Anschlusstreffer (69.). Erst danach zeigten die "Roten" Leidenschaft und Zielstrebigkeit in der Offensive - der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

"Wir sind zu spät aufgewacht", räumte 96-Torschütze Schaub ein: "Wir müssen einfach mal über 90 Minuten lang unsere Leistung abrufen - und nicht nur 20 oder 30 Minuten lang." Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) muss Hannover zur SpVgg Greuther Fürth. Dort wird neben dem gesperrten Kunze auch Derrick Köhn fehlen - er kassierte gegen Magdeburg seine fünfte Gelbe Karte.

Magdeburg gefälliger, Hannover gefährlicher

Nach einer Abtastphase übernahmen die Gäste aus Magdeburg mehr und mehr das Geschehen auf dem Rasen. Der Aufsteiger kombinierte sich immer wieder gefällig nach vorne und fand die Lücken in der 96-Defensive. Jason Ceka (11.), Kai Brünker (17.), Atik (19.) und Daniel Elfadli (21.) vergaben gute Möglichkeiten für das Team von Ex-HSV-Coach Christian Titz.

Von Hannovers Offensive war lange nichts zu sehen - und doch hatten die Niedersachsen in der 23. Minute die bis dahin beste Gelegenheit der Partie: Eine Direktabnahme von Sebastian Kerk wehrte FCM-Keeper Dominik Reimann stark ab (23.). Nun aber war 96 aufgewacht und torgefährlicher: Maximilian Beier kam zweimal einen Schritt zu spät (25., 30.) und scheiterte wenig später aus aussichtsreicher Position im Strafraum, weil er wegrutschte und Reimann so keine Mühe hatte (40.).

Bitter für 96: Gegentor, Platzverweis, Gegentor

Keine fünf Minuten waren nach Wiederbeginn gespielt, da gingen die Gäste in Führung: Mo El Hankouri und Tatsuya Ito dribbelten sich durch den Strafraum, der Ball landete bei Atik und der drückte ihn über die Linie. Der Treffer hielt auch der Überprüfung durch den Videobeweis Stand. Und es kam noch schlimmer für die Hausherren: Kunze sah nach einer Grätsche gegen Atik die Gelb-Rote Karte (55.).

96-Coach Leitl versuchte, mit einem Dreifachwechsel - Sei Muroya, Schaub und Enzo Leopold kamen rein - der Partie noch eine Wende zu geben (60.). Doch sein Magdeburger Trainerkollege Titz schien an diesem Tag die besseren personellen Entscheidungen zu treffen: Er brachte ebenfalls nach einer Stunde unter anderem Castaignos: Der Niederländer erzielte nur zwei Minuten später nach Vorarbeit des nach der Pause eingewechselten Ito das 2:0 für die Gäste.

Hannover bäumt sich noch einmal auf

Als Atik nur das Außennetz traf (68.), schien sich die Partie endgültig in Richtung Magdeburg zu entwickeln, doch statt 0:3 aus Hannover-Sicht stand es kurz darauf nur noch 1:2. Einen wuchtigen Kopfball von Leopold lenkte Riemann stark an die Latte, den Abpraller verwertete Schaub ebenfalls per Kopf zum Anschlusstreffer.

Trotz Unterzahl war Hannover nun am Drücker, doch die Magdeburger hatten auch Raum zum Kontern. El Hankouri scheiterte im Eins-gegen-Eins an 96-Torwart Ron-Robert Zieler, anschließend köpfte Ito am Gehäuse vorbei (75.). Auf der Gegenseite traf Phil Neumann nur den Außenpfosten (79.). Schaub hatte weitere Möglichkeiten zum Ausgleich (81., 87.) - angesichts der Leistung in der Schlussivertelstunde wäre er auch verdient gewesen. Doch insgesamt ging der Sieg für Magdeburg in Ordnung.

22.Spieltag, 26.02.2023 13:30 Uhr Hannover 96 1 Magdeburg 2 Tore: 0: 1 Atik (48.) 0: 2 Castaignos (61.) 1 :2 Schaub (69.)

Hannover 96: Zieler - Dehm (60. Muroya), Neumann, Krajnc, Köhn - F. Kunze, S. Ernst (87. Tresoldi) - Kerk (60. Leopold), Nielsen - Beier (77. Weydandt), Teuchert (60. Schaub)

Magdeburg: Reimann - Heber, Elfadli (60. Krempicki), Gnaka (81. Lawrence) - Bockhorn, Conde (60. Sechelmann), Kwarteng, El Hankouri - Ceka (46. Tat. Ito), Brünker (60. Castaignos), Atik

Zuschauer: 38100



