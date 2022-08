Hannover 96 hofft auf Sieg gegen Regensburg - und bittet um Geduld Stand: 12.08.2022 14:58 Uhr Mit dem Saisonstart ist bei Hannover 96 bisher niemand so richtig zufrieden. Der Fußball-Zweitligist ist nach drei Partien immer noch sieglos. Trainer Stefan Leitl bat vor der Partie gegen Jahn Regensburg um Geduld.

"Wir haben eine gute Mannschaft, wir müssen uns aber entwickeln", sagte der 44-Jährige vor der Partie gegen den SSV am Sonntag (13.30 Uhr im NDR Livecenter). "Entwicklung benötigt Zeit. Jetzt haben wir dreimal ordentlich gespielt, haben uns aber nicht mit Punkten belohnt."

96-Trainer Leitl: "Gallig und gierig sein"

In Mersad Selimbegovic habe der Jahn einen laut Leitl "richtig guten Trainer", der es so hinbekomme, dass der Club "Jahr für Jahr in dieser Liga performt". In der Partie gegen die zuletzt starken Bayern sieht der 96-Coach eine echte Aufgabe auf seine Mannschaft zukommen: "Für uns ist es eine Herausforderung, in diese Zweikämpfe zu kommen, diese Zweikämpfe zu führen. Wir müssen unheimlich gallig und gierig sein auf diese zweiten Bälle."

Neumann fehlt den "Roten"

Personell muss Leitl vorerst ohne Innenverteidiger Phil Neumann auskommen, der sich im Testspiel unter der Woche bei Union Berlin (1:1) verletzte und bis Freitag nicht trainieren konnte. Daher plant der 96-Coach mit dem Slowenen Luka Krajnc in der Abwehr. Die ersten drei Ligaspiele hatten die Niedersachsen allesamt ohne Sieg beendet. Neben dem Unentschieden gegen den FC St. Pauli (2:2) kassierten die 96er jeweils eine Niederlage zum Auftakt bei Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern (1:2) und am vergangenen Wochenende beim SC Paderborn (2:4).

Regensburg bisher noch ohne Gegentor

Deutlich besser lief es für die Gäste aus Bayern mit sieben Punkten aus drei Spielen. Der Tabellenführer kassierte zudem bisher noch keinen einzigen Gegentreffer, will sich auf den Erfolgen zu Saisonbeginn nicht ausruhen: "Wir müssen die Gier behalten. Wenn man 0,01 Prozent nachlässt, kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Ich spüre nicht, dass sich die Mannschaft ausruht", sagte Jahn-Coach Selimbegovic.

In den Niedersachsen erwartet Selimbegovic aufgrund ihres schwachen Saisonstarts eine Mannschaft "mit Wut im Bauch". "Die hatten schon richtig gute Momente und Phasen, wo sie ihre Spiele dominiert haben", warnte der Fußball-Lehrer und kündigte an: "Wir werden uns nicht verstecken". Neuzugang Lasse Günther vom FC Augsburg wird dem Jahn gegen Hannover noch nicht zur Verfügung stehen. "Lasse kommt aus einer Verletzung. Das ist viel zu früh", erklärte Selimbegovic.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Muroya, Krajnc, Börner, Köhn - Kunze - Besuschkow, Schaub - Nielsen - Teuchert, Beier

Jahn Regensburg: Stojanovic - Saller, Breitkreuz, Elvedi, Guwara - Gimber, Thalhammer - Shipnoski, Mees - Owusu, Albers

