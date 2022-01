Hannover 96 enttäuscht: Nur 0:0 gegen Dresden Stand: 23.01.2022 15:27 Uhr Der triste Liga-Alltag hat Hannover 96 nach dem Pokalerfolg gegen Borussia Mönchengladbach wieder. Gegen Aufsteiger Dynamo Dresden kam der Zweitligist am Sonntag im eigenen Stadion nicht über ein 0:0 hinaus.

von Johannes Freytag

Einmal mehr enttäuschten die "Roten" dabei in der Offensive. Hatten sie beim 3:0 gegen die Gladbacher noch vor Spielwitz gesprüht, so blieb es gegen keinesfalls stark agierende Dresdner meist Stückwerk, was die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski auf den Platz brachte. Auch die sechs Minuten lange Überzahl in der Schlussphase konnte 96 nicht nutzen. So bleibt Hannover in der Tabelle mit 24 Zählern weiter im Keller hängen.

"Es ist ein Teilerfolg", sagte Trainer Christoph Dabrowski nach der Partie. "Wir haben die letzten drei Spiele kein Gegentor kassiert und ich sehe eine klare Entwicklung unseres Offensivspiels. Es wäre hochverdient gewesen, das Spiel heute zu gewinnen."

Nach der Länderspielpause geht es am 4. Februar (18.30 Uhr) mit dem Gastspiel beim 1. FC Heidenheim weiter. Fehlen wird dann Julian Börner, der gegen Dynamo seine fünfte Gelbe Karte sah.

Gedenkminute für "Dixie" Dörner

Vor Anpfiff der Partie gab es eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen langjährigen Dresdner Spieler Hans-Jürgen "Dixie" Dörner". Auch Hannovers Trainer Dabrowski hatte eine persönliche Verbindung zur Dynamo-Legende: Er war Profi bei Werder Bremen, als Dörner 1996/1997 die Hanseaten trainiert hatte.

Im Vergleich zum Pokalspiel baute Dabrowski sein Team auf drei Positionen um: Mark Diemers und Cedric Teuchert standen in der Startelf, in der Abwehr musste der gebürtige Dresdner Marcel Franke wegen eines Corona-Falls im privaten Umfeld passen. Für den 96-Kapitän lief Luka Krajnc auf.

Schwacher erster Durchgang mit wenigen Torchancen

Die Partie entwickelte sich vor 500 erlaubten Zuschauern zäh. Beide Mannschaften waren zunächst auf Ballsicherung bedacht, gelungene Offensivaktionen mit Torabschlüssen blieben lange aus. Die erste wirklich gute Gelegenheit vergab Linton Maina, der nach einem langen Pass von Niklas Hult an Kevin Broll scheiterte (21.). Kurz darauf war Dresdens Keeper auch gegen Maximilian Beier zur Stelle (29.).

Die ganz in Schwarz spielenden Gäste aus Sachsen blieben weitestgehend harmlos und umständlich bei ihren Angriffen, einzig Ransford-Yeboah Königsdörffer prüfte Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler, der jedoch den Distanzschuss parieren konnte (35.). Etwas zielstrebiger und gefährlicher waren die Gastgeber: Jannik Dehm (37.) und Teuchert (38.) vergaben weitere gute Chancen. So ging es torlos in die Pause.

Chancenwucher bei 96

Kurz nach Wiederbeginn hatte erneut Teuchert den ersten Treffer der Niedersachsen auf dem Fuß, schoss jedoch am langen Pfosten vorbei (48.). Auch Gael Ondua brachte den Ball nicht im Dynamo-Gehäuse unter: Broll wehrte den Kopfball des Kameruners ab (54.).

Dabrowski reagierte auf die mangelnde Durchschlagskraft seines Teams und brachte in Hendrik Weydandt und Sebastian Stolze zwei frische Kräfte (66.). Beide hatten kurz darauf tatsächlich das ersehnte 1:0 auf dem Fuß, vergaben aber. Stolze umkurvte zwar Dresdens Keeper Broll, legte sich dabei jedoch den Ball zu weit vor (73.). Weydandts Schuss wehrte Broll ab (79.).

Gelb-Rot für Dresdens Akoto

Fünf Minuten vor dem Ende ballten die 96-Profis nach dem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Robert Kampka die Fäuste, doch der VAR revidierte die Entscheidung: Das Foul von Akoto an Beier geschah außerhalb des Strafraums, so gab es nur Freistoß. Michael Akoto musste allerdings mit Gelb-Rot vom Platz. Die Überzahl nutzte den Gastgebern aber auch nichts mehr.

20.Spieltag, 23.01.2022 13:30 Uhr Hannover 96 0 Dyn. Dresden 0 Tore:

Hannover 96: Zieler - Dehm, Börner, Krajnc, Hult - Ondoua, Diemers - Beier, Kerk, Maina (66. Stolze) - Teuchert (66. Weydandt)

Dyn. Dresden: Broll - Akoto, Y. Stark, Ehlers, C. Löwe - Mörschel - Königsdörffer (78. R. Becker), Kade - Daferner - Drchal (46. Schröter / 87. Giorbelidze), Borrello (62. Will)

Zuschauer: 500



