Hannover 96: Neustart mit Trainer Leitl - Beier bleibt Stand: 08.06.2022 13:44 Uhr Mit dem Start in die Vorbereitung auf die kommende Zweitligasaison hat bei Hannover 96 auch der neue Trainer Stefan Leitl seine Arbeit aufgenommen. Der 44-Jährige soll die Niedersachsen mit einem runderneuerten, verjüngten Kader wieder nach oben führen.

"Die Aufgabe und Herausforderung in Hannover hat mich gereizt. Es ist ein großer traditionsreicher Club, der Bundesliga-Standort sein kann", sagte Leitl bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch. Kurz zuvor hatte er frohe Kunde aus der Abteilung Kaderplanung erhalten. Offensivspieler Maximilian Beier wird ein weiteres Jahr von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen. "Ich freue mich sehr, dass Maxi hierbleibt. Er ist ein junger Spiel, der über großes Potenzial verfügt", sagte Leitl, der seine Profis anschließend zum ersten, öffentlichen Training in der 96-Arena bat.

"Wir gehen in die vierte Zweitliga-Saison, es wird immer schwieriger, den Schritt nach oben zu gehen." Stefan Leitl

"Maxi ist ein gutes Beispiel, wofür wir stehen wollen - einen jungen, frischen Fußball", erklärte Sportdirektor Marcus Mann. Der darf dann gerne auch erfolgreich sein. Offiziell ist der Aufstieg keine Pflicht. "Die Rückkehr ist das Ziel, aber das muss nicht nächstes Jahr sein, sondern ist über zwei, drei Jahre ausgelegt", so Mann.

Leitl will ohnehin zunächst die Spielweise der Niedersachsen umkrempeln. "In den ersten Tagen geht es darum, sich zu beschnuppern, kennenzulernen und dann darum, fleißig zu sein, anzupacken, um ein aktives Spiel auf den Platz zu bekommen", sagte der neue Trainer. "Fußball ist natürlich ein Ergebnissport, aber wir sollten zuerst die Leistungen in den Vordergrund stellen."

Leitl-Bekannter Nielsen kommt aus Fürth

Mit dabei hat der Ex-Coach von Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth zum Auftakt am Mittwoch bereits zahlreiche Neuzugänge. Einen Tag vor dem Aufgalopp war mit Offensivspieler Havard Nielsen noch ein alter Leitl-Bekannter aus Fürth dazugekommen. Der 28 Jahre alte norwegische Nationalspieler wechselte ablösefrei zu den "Roten" und erhielt einen Zweijahresvertrag in Hannover.

Linksverteidiger noch gesucht bei 96

Nielsen war bereits Neuzugang Nummer neun bei 96. Die Umbauarbeiten am Kader sind allerdings noch nicht abgeschlossen. "Es ist kein Geheimnis, dass wir auf der linken Seite noch keinen Spieler unter Vertrag haben", sagte Mann im NDR Interview. "Auf der Linksverteidiger-Position hatten wir mit Hult und Ochs zwei Abgänge. Darauf liegt das Hauptaugenmerk."

Bei der Torhüterfrage ließ Leitl eine klare Präferenz zu Weltmeister Ron-Robert Zieler durchblicken. "Er hat im letzten Jahr eine gute Runde gespielt. Von daher spricht zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts dagegen, dass er am 15. Juli dann in der Kiste steht", sagte der Coach. Der Auftaktgegner der Niedersachsen steht noch nicht fest, da die Spielpläne erst am 17. Juni von der DFL veröffentlicht werden.

