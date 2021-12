Hannover 96: Kind für konsequente Umsetzung einer Impfpflicht Stand: 10.12.2021 11:01 Uhr Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 sind alle Spieler geimpft - womöglich auch, weil ein Profi nach einer Corona-Infektion massive Probleme hatte. Das bestätigte Geschäftsführer Martin Kind dem NDR.

Der Mehrheitsgesellschafter spricht sich klar für eine allgemeine Impfpflicht aus. "Ich bin dafür, die Impfpflicht zu entscheiden und auch konsequent umzusetzen", sagte Kind. Für ihn sei es die logische Konsequenz aus den Problemen, die die Pandemie verursacht. "Wenn die Krise sich verschärfen sollte und die Wirtschaft wieder in Probleme käme, das wird Konsequenzen haben, und die werden dramatisch sein", sagte er. "Wenn zu der Pandemie auch noch soziale Unruhen kommen - wenn ich mal die Querdenker-Unruhen ausblende: Das wird die Gesellschaft vor ganz neue Herausforderungen stellen."

"Bei uns sind alle Spieler geimpft. Ein Spieler war infiziert, er hatte gesundheitlich massive Probleme. Das hat er wohl im Kreis der Spieler verdeutlicht, das hat sicher auch noch mal geholfen, alle zu überzeugen, dass dieses Corona schon ein hohes persönliches gesundheitliches Risiko und bei Spielern vielleicht auch die Karriere bedeuten kann." Martin Kind

Die hundertprozentige Impfquote bei den 96-Profis habe der Club nicht durch Druck oder Überzeugungsarbeit erreicht. Sie resultiert offensichtlich aus der Lebensweisheit: aus Erfahrung klug. Ohne einen Namen zu nennen, erwähnte Kind einen Spieler, der an Covid-19 erkrankt war und massive gesundheitliche Probleme bekommen hat. Das habe er wohl auch im Mannschaftskreis verdeutlicht. "Das hat sicher auch noch mal geholfen, alle zu überzeugen, dass dieses Corona schon ein hohes persönliches gesundheitliches Risiko und bei Spielern vielleicht auch die Karriere bedeuten kann", sagte Kind.

Nächster Gegner Ingolstadt zuletzt mit großen Corona-Sorgen

Die verzichtbare Erfahrung einer Coronavirus-Infektion haben zuletzt auch etliche Spieler beim nächsten Gegner der Hannoveraner gemacht, dem FC Ingolstadt. Nach sieben positiven PCR-Tests mussten auch Kontaktpersonen ohne vollständigen Impfschutz in häusliche Quarantäne, nach Clubangaben waren insgesamt 15 Menschen aus Team, Trainerstab und medizinischem Bereich betroffen. Dennoch holte der Tabellenletzte beim 1:1 in Rostock am vergangenen Sonnabend einen Punkt.

Die Bilanz des seit seinem Amtsantritt sieglosen André Schubert konnte das aber auch nicht retten. Die "Schanzer" entließen am Mittwoch den Trainer, Rüdiger Rehm übernahm. Dem neuen Coach stehen für das Spiel gegen 96 am Sonnabend (13.30 Uhr / NDR Livecenter) mehrere Spieler wieder zur Verfügung, die sich inzwischen aus der Quarantäne freigetestet haben.

Interimstrainer Dabrowski: "Mache mir keine Gedanken über Vertrag"

Hannover rangiert mit zehn Punkten mehr als Ingolstadt in der Tabelle über dem Strich, die sportliche Lage ist aber auch bei den "Roten" alles andere als rosig. Auch 96 hat in dieser Saison in Jan Zimmermann schon einen Trainer verschlissen. Nach dem überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV trafen Clubboss Kind und Sportdirektor Marcus Mann gemeinsam die Entscheidung, Interimstrainer Christoph Dabrowski zunächst bis Weihnachten weiter das Vertrauen zu schenken.

Der "Notnagel" geht die zwei verbleibenden Spiele bis zur Winterpause gelassen an. "Ich mache mir über einen Vertrag keine Gedanken. Ich bin so vertieft in die Aufgabe. Es macht Riesenspaß, das zu begleiten. Alles andere habe ich nicht in der Hand", sagte der 43-Jährige. "Ich kann nur jeden Tag das Beste reinwerfen und die Mannschaft optimal auf jede Aufgabe vorbereiten."

Bis zu Dabrowskis vorläufiger Inthronisation galten Daniel Thioune und Uwe Rösler als Topkandidaten auf den Trainerposten bei 96. Welche Überlegungen die Clubführung vorläufig umdenken ließen, darüber soll Sportdirektor Mann am Sonntag sprechen, wenn er im NDR Sportclub zu Gast ist.

Wird Mann in die Geschäftsführung befördert?

Mann hatte im Sommer bei den Niedersachsen Gerhard Zuber beerbt. Inzwischen setzt Club-Boss Kind offenbar enorm viel Vertrauen in den 37-Jährigen. Er könne sich sogar vorstellen, Mann noch mehr Verantwortung zu übertragen, sagte Kind dem NDR: "Er braucht vielleicht noch ein halbes Jahr, ein Jahr, dann kann er auf jeden Fall ein Teil der Geschäftsführung sein, das kann ich mir ohne Wenn und Aber auch vorstellen."

Mögliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Buntic - Antonitsch, Röseler, Kotzke - Marx, Keller, Preißinger, Gaus - Stendera - Kutschke, Beister

Hannover 96: Hansen - Muroya, Franke, Börner, Hult - Kaiser, Ondoua - Kerk - Maina, Hinterseer, Beier

