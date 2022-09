Hannover 96 - Eintracht Braunschweig: Volles Haus und große Vorfreude Stand: 08.09.2022 15:27 Uhr Es ist Derbyzeit in Niedersachsen - und nach mehr als fünf Jahren findet das Traditionsduell zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig wieder vor ausverkauftem Haus statt.

Zwar gab es die Partie auch in der Spielzeit 2020/2021. Doch die Corona-Regeln ließen ein volles Stadion nicht zu. Das wird am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) anders sein: Die Arena am Maschsee ist mit gut 43.000 Fans ausverkauft.

Braunschweig-Coach Schiele: "Es ist viel möglich"

Die Rollenverteilung ist klar, die Bedeutung der Partie für beide Seiten auch. "Ein Derby ist wie ein Pokalspiel", betonte Eintracht-Coach Michael Schiele. Und auf einen Pokal-Effekt hofft der "Löwen"-Trainer, schließlich ist er mit seiner Mannschaft Außenseiter.

Doch das 4:2 gegen den 1. FC Nürnberg - der erste Saisonsieg - hat dem Aufsteiger rechtzeitig vor dem Derby Selbstvertrauen gegeben. Und den Glauben, in der Zweiten Liga konkurrenzfähig zu sein. "Es ist viel möglich", schätzte Schiele deshalb die Chancen am Donnerstag ein.

Hannover 96 zuletzt mit vier Siegen in Folge

Mit noch breiterer Brust geht allerdings Hannover 96 in die Begegnung. Nach zuletzt vier Siegen in Folge hat sich die Mannschaft in der Spitzengruppe festgesetzt. Der Umbau unter dem neuen Trainer Stefan Leitl trägt bereits Früchte.

"Jedem ist bewusst, welche Bedeutung dieses Spiel hat." Hannover-Coach Stefan Leitl

Entsprechend offensiv formulierte der 96-Coach am Donnerstag: "Wenn wir an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen können, werden wir das Spiel auch gewinnen." Die große Kulisse sieht Leitl als Ansporn, gab aber zu bedenken: "Trotzdem geht es darum, bei aller Emotion bei uns zu bleiben, den Fokus auf unsere Stärken zu legen und nicht zu überdrehen."

Sicherheitslage bislang relativ entspannt

Dass auch die Fans ihre Emotionen in die richtigen Bahnen lenken, ist die Hoffnung der Sicherheitskräfte. Obwohl es beim Auswärtsspiel der 96er ein verunglimpfendes Banner Richtung Braunschweig gab, ist die Lage entspannter als bei vorangegangen Derby. "Bisher sieht es meines Wissens sehr friedlich aus und ich hoffe, dass es dabei bleibt", sagte Leitl.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Krajnc - Muroya, Köhn - Leopold, F. Kunze - Nielsen - Tresoldi, Beier

Eintracht Braunschweig: Fejzic - de Medina, Behrendt, Benkovic - Marx, Krauße, Nikolaou, Donkor - Pherai - Ujah, Kaufmann

