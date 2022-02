HSV siegt bei Spitzenreiter Darmstadt - Glatzel schreibt Geschichte Stand: 06.02.2022 15:29 Uhr Der Hamburger SV hat im Aufstiegskampf der zweiten Fußball-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Coach Tim Walter siegte am Sonntag mit 5:0 (3:0) bei Spitzenreiter Darmstadt 98. Robert Glatzel traf viermal.

von Hanno Bode

Lediglich 50 Eintrittskarten hatten die Hanseaten für ihre Fans von Darmstadt zur Verfügung gestellt bekommen. Aufgrund der Corona-Auflagen waren gerade einmal 1.000 Zuschauer im Stadion am Böllenfalltor zugelassen. Als kurz vor dem Anpfiff die 98-Hymne "Die Sonne scheint" vom früheren Pizzabäcker Alberto Colucci aus den Lautsprechern der Arena erklang, versuchte der HSV-Anhang vergeblich, dagegen anzusingen. Doch schon bald darauf waren im Darmstädter "Wohnzimmer" beinahe ausschließlich noch "HSV, HSV"-Rufe zu hören.

Bereits nach 13 Minuten führte die Walter-Elf durch drei Tore von Glatzel mit 3:0. Der Angreifer stellte damit die Bestmarke des schnellsten Zweitliga-Hattricks ein. Ebenfalls bis zur 13. Minute war das zuvor Nils Petersen im Jahr 2015 für den SC Freiburg und Hans Haunstein in der Saison 1976/1977 für die Münchner Löwen gelungen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Glatzel vor Darmstadts Tor eiskalt

Für den 28-Jährigen waren es bereits die Saisontore elf, zwölf und 13. Längst ist der baumlange Stürmer aus dem Schatten seines im vergangenen Sommer zum FC Schalke 04 abgewanderten Vorgängers Simon Terodde herausgetreten. Am Sonntagnachmittag machten es ihm die "Lilien" allerdings auch recht leicht, sein Torekonto zu erhöhen. Zunächst traf der frühere England-Legionär per Strafstoß, nachdem 98-Keeper Marcel Schuhen Faride Alidou von den Beinen geholt hatte (5.). Fünf Minuten später kam Glatzel nach einem Eckstoß von Miro Muheim nahezu unbedrängt aus wenigen Metern zum Kopfball - das 2:0. Richtig hübsch anzusehen war dann sein dritter Treffer: Nach gefühlvoller Flanke von Moritz Heyer lag der Angreifer quer in der Luft und bugsierte den Ball per Seitfallzieher ins Gehäuse (13.).

HSV spielt auch ohne Topscorer Kittel brillant

Auch danach spielte der HSV wie aus einem Guss. Ludovit Reis hätte freistehend per Kopf für das 4:0 sorgen müssen, zielte aber nicht präzise genug (16.). Zudem wurde einem Treffer von David Kinsombi wegen Abseitsstellung die Anerkennung verwehrt (45.). Es hätte zur Halbzeit gegen indisponierte "Lilien" gut und gerne 5:0 stehen können. Vielleicht sogar müssen. So gut war der HSV. Und so schwach präsentierte sich der Gastgeber. In Anbetracht der brillanten Hamburger Vorstellung geriet fast in Vergessenheit, dass sie ohne den gesperrten Sonny Kittel auskommen mussten. Der Mann ist immerhin mit 14 Assists mit Abstand bester Vorlagengeber der Zweiten Liga.

Walter-Elf verteidigt Vorsprung abgeklärt

In den vergangenen Jahren hatten die Hamburger Ausfälle ihrer Schlüsselspieler nur schwer oder gar nicht kompensieren können. Auch deshalb ging ihnen dreimal in Folge im Aufstiegskampf die Puste aus. Und, weil ihnen in der entscheidenden Saisonphase stets die Siegermentalität fehlte. Doch Walters HSV scheint anders zu sein als der HSV der Vorjahre. Die Mannschaft wirkt gieriger und gefestigter als in der Vergangenheit. Das zeigte sich in Darmstadt auch daran, dass die Gäste gegen nach der Pause stürmischere "Lilien" bis auf wenige Ausnahmen unaufgeregt, ja geradezu cool ihre Abwehrarbeit verrichteten.

"Joker" Wintzheimer sticht, Glatzel trifft zum Endstand

In Gefahr geriet der Hamburger Sieg zu keinem Zeitpunkt. Möglicherweise hätte es für die Norddeutschen noch die eine oder andere Komplikation mehr bei der Sicherstellung des Sieges gegeben, wenn einem Treffer von Aaron Seydel in der 64. Minute nicht zu Recht die Anerkennung verwehrt geblieben wäre. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg) entschied nach Sichtung des Bewegtbild-Materials auf eine Abseitsposition des Schützen bei dessen zuvor gespielten Doppelpasses mit Tobias Tim Skarke.

Nichts zu beanstanden gab es für den Unparteiischen hingegen bald darauf auf der Gegenseite, als der eingewechselte Manuel Wintzheimer nach Heyer-Vorlage zum 4:0 traf (76.). Für den Schlusspunkt hinter eine bemerkenswert reife HSV-Vorstellung zeichnete dann der Mann des Tages kurz vor Ultimo wieder höchstpersönlich verantwortlich: Glatzel war mit einem Flachschuss erfolgreich (89.) und ließ die Hamburger Anhänger erneut freudetrunken "HSV, HSV" singen.

21.Spieltag, 06.02.2022 13:30 Uhr SV Darmstadt 0 Hamburger SV 5 Tore: 0: 1 Glatzel (5., Foulelfmeter) 0: 2 Glatzel (10.) 0: 3 Glatzel (13.) 0: 4 Wintzheimer (76.) 0: 5 Glatzel (88.)

SV Darmstadt: Schuhen - Bader (78. Ronstadt), P. Pfeiffer, Isherwood (46. C. Riedel), Holland - Gjasula (70. Schnellhardt) - Skarke, T. Kempe, Marvin Mehlem (46. Honsak) - L. Pfeiffer (46. Seydel), P. Tietz

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - D. Kinsombi (86. Krahn), Reis (78. David) - Jatta (78. Tschakqetadse), Glatzel, Alidou (70. Wintzheimer)

Zuschauer: 1000



Weitere Daten zum Spiel Schuhen - Bader (78. Ronstadt), P. Pfeiffer, Isherwood (46. C. Riedel), Holland - Gjasula (70. Schnellhardt) - Skarke, T. Kempe, Marvin Mehlem (46. Honsak) - L. Pfeiffer (46. Seydel), P. TietzHeuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - D. Kinsombi (86. Krahn), Reis (78. David) - Jatta (78. Tschakqetadse), Glatzel, Alidou (70. Wintzheimer)1000

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.02.2022 | 22:50 Uhr