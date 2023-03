HSV in Düsseldorf unter Druck und mit Vuskovic im Kopf Stand: 31.03.2023 08:28 Uhr Der HSV steht heute bei Fortuna Düsseldorf unter Druck. Bei einer Niederlage wären die Rheinländer bis auf vier Punkte an den Hamburgern dran, auch Stadtrivale St. Pauli könnte mit einem Sieg gegen Regensburg noch in den Aufstiegskampf eingreifen.

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge befindet sich der HSV in einer Ergebnisdelle - auch die Testspielniederlage gegen Eintracht Braunschweig (1:2) vor einer Woche taugte nicht zum Stimmungsaufheller. Im Gegenteil: HSV-Coach Tim Walter, der heute Abend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) nach seiner Sperre gegen Kiel wieder auf der Bank Platz nehmen darf, musste zur Kenntnis nehmen, dass er kaum Alternativen hat, wenn Stammspieler ausfallen.

Vuskovic-Urteil weiterer Rückschlag

Mit Mario Vuskovic hat Walter ohnehin nicht geplant, aber die vom DFB-Sportgericht am Donnerstag verhängte zwei-Jahres-Sperre wegen Epo-Dopings für den Innenverteidiger wird den Coach und das Team getroffen haben. Sie hatten sich stets hinter Vuskovic gestellt, der gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat.

Weitere Informationen Vuskovic für zwei Jahre gesperrt - Spieler und HSV gehen in Berufung Das DFB-Sportgericht sprach den Kroaten wegen Epo-Dopings schuldig. Ihm hatte sogar eine Sperre von vier Jahren gedroht. mehr

Javi Montero war im Winter als Ersatz für den Kroaten verpflichtet worden, doch der Spanier kommt nicht richtig beim HSV an und sah bei beiden Braunschweiger Treffern im jüngsten Testspiel nicht gut aus. Der 24-Jährige ist aber als möglicher Ersatz für den gelbgesperrten Kapitän Sebastian Schonlau vorgesehen. "Man sieht immer wieder Situationen, in denen er nicht so gut verteidigt. Weil er teilweise zu weit weg und manchmal zu nah dran ist ", haderte Walter.

"Ich bin völlig optimistisch und tiefenentspannt. Wir dürfen nicht anfangen zu zweifeln." Tim Walter

Am Mittwoch gab sich der HSV-Coach aber wieder "tiefenentspannt" in Sachen Schonlau-Ausfall: "Ich bin völlig optimistisch und tiefenentspannt, weil ich von meinen Jungs einfach total überzeugt bin. Da ist es auch egal, wer dann letztendlich auf dem Platz steht. Wichtig ist nur, dass sie es zusammen machen." Seine Mannschaft müsse "Mut und Überzeugung" an den Tag legen - und eine "Bereitschaft, Wege zu gehen, die auch mal wehtun".

Bis zu 17.000 Fans reisen mit - "Gibt einen Schub"

"Einen Schub" verspricht sich Walter auch von der ungebrochenen Unterstützung der HSV-Fans. Anlässlich des 30. Geburtstages des Supporters Clubs werden bis zu 17.000 Hamburger Anhänger unter den 52.000 Zuschauern in Düsseldorf erwartet. Das Stadion ist erstmals seit fünf Jahren wieder bei einem Zweitligaspiel ausverkauft. "Das ist einfach nur schön", sagte Walter. "Sie unterstützen uns, wo es nur geht und sind immer bei uns." Zu Ehren des Jubiläums (28. März) und der 66.000 Mitglieder werden die Spieler in Sondertrikots in Düsseldorf spielen.

Deshalb teilt der Coach auch die Sorgen, von unten könnten Düsseldorf oder St. Pauli noch Druck auf den HSV ausüben, nicht: "Wer?", fragte er süffisant in die Runde, um dann selbstbewusst hinterherzuschieben: "Wir schauen nur auf uns und haben vor niemandem Angst."

Mögliche Aufstellungen:

Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, de Wijs, Karbownik - Sobottka - Klaus, Ao Tanaka, Iyoha - Kownacki, Hennings

HSV: Heuer Fernandes - Katterbach, David, Heyer, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Dompé

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 31.03.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga