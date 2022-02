HSV feiert dritten Sieg in Folge - 2:0 gegen Heidenheim

Stand: 12.02.2022 15:22 Uhr

Der HSV hat seine Aufstiegsambitionen in der zweiten Fußball-Bundesliga untermauert. Gegen den 1. FC Heidenheim gewannen die Norddeutschen am Sonnabend mit 2:0 (0:0). Sonny Kittel traf beim dritten Sieg in Folge doppelt.