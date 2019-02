Stand: 07.02.2019 16:22 Uhr

HSV bestätigt Arp-Verkauf an FC Bayern

Der Hamburger SV hat Fiete Arp bereits im vergangenen Sommer an den FC Bayern München verkauft. Das bestätigte der Fußball-Zweitligist NDR 90,3. Ob der Angreifer im kommenden Sommer oder im Jahr darauf zum deutschen Rekordmeister wechselt, entscheide der 19-Jährige selbst. Die Hanseaten kassieren eine Ablöse in der Höhe von rund drei Millionen Euro.

Arp erlebt beim Zweitligisten bislang eine enttäuschende Saison. Der Youngster kam in elf Liga-Partien zum Einsatz, wurde sieben Mal erst in der Schlussphase eingewechselt. Am vergangenen Dienstag spielte er im Pokal-Achtelfinalspiel gegen Nürnberg (1:0) erstmals seit Dezember 2017 über die volle Distanz. Ein Treffer im Pokal und eine Torvorlage in der Liga schlagen lediglich zu Buche.

