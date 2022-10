HSV: Lehrgeld gezahlt, aber Zuversicht getankt Stand: 19.10.2022 09:45 Uhr Das dritte sieglose Spiel in Folge, zweimal hintereinander torlos geblieben, Verletzungssorgen - es läuft derzeit nicht rund beim HSV. Doch so absurd es klingt: Das 0:4 im DFB-Pokal bei RB Leipzig dürfte dem Fußball-Zweitligisten Mut machen.

"Wegen der vier Gegentore sind wir not amused, die Jungs haben es aber über weite Strecken gut gemacht. Wir haben nicht unser Gesicht verloren", sagte HSV-Coach Tim Walter. In der Tat lieferte der HSV am Dienstagabend mit größeren Spielanteilen als der klassenhöhere Gastgeber eine ansehnliche Partie - und zeigte so nach den enttäuschenden Partien gegen Kaiserslautern (1:1) und im Derby gegen St. Pauli (0:3) die richtige Reaktion.

Fan-Zuspruch trotz der Niederlage

Gerechnet hatte ohnehin kaum ein HSV-Fan mit dem Achtelfinal-Einzug. Dafür war die Hürde Leipzig zu hoch. Dennoch hatten die 5.000 mitgereisten Anhänger den Mutmacher im Untergang erkannt. "Steht auf, wenn ihr Hamburg seid", skandierten sie und feierten die Spieler nach dem Abpfiff.

Sehr zur Freude von Innenverteidiger Mario Vuskovic, der auch Positives im HSV-Spiel sah: "Wir konnten über weite Strecken gut mithalten, das nehmen wir mit." Die Gelegenheit, das spielerisch Gute auch wieder in Zählbares umzumünzen, bietet sich den Hamburgern schon am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter), wenn der Zweitliga-Vorletzte 1. FC Magdeburg mit Ex-HSV-Trainer Christian Titz in den Volkspark kommt.

Sorgen um Jatta und Heyer

Allerdings sind nach dem Pokalspiel die Personalsorgen bei den Hamburgern wieder etwas größer geworden. Denn in Bakery Jatta und Moritz Heyer mussten gleich zwei HSV-Profis mit Sprunggelenksverletzungen ausgewechselt werden. "Wir müssen abwarten, wie es bei beiden aussieht", sagte Walter mit Blick auf die MRT-Untersuchungen, die am Mittwoch erfolgen sollen.

Den angeschlagenen Ludovit Reis nahm Walter vorsichtshalber vom Feld. Offen ist auch, ob Robert Glatzel (Rücken) und László Bénes (Erkältung) am Sonntag wieder zur Verfügung stehen. Definitv fehlen wird Kapitän Sebastian Schonlau, der nach seinem Platzverweis im Stadtderby für zwei Spiele gesperrt wurde.

