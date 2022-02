HSV gefestigt wie nie: "Hamburger Spaß-Verein" auf Bundesliga-Kurs Stand: 13.02.2022 13:11 Uhr In den vergangenen drei Zweitliga-Serien verspielte der HSV den Aufstieg jeweils in der zweiten Saisonhälfte. Wenn es ans Eingemachte ging, mangelte es der Mannschaft an Siegermentalität und Teamgeist. Nun scheint es so, als ob Gier und Geschlossenheit ausreichend vorhanden sind.

von Hanno Bode

Das Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim war am Sonnabendnachmittag bereits viele Minuten zu Ende, da verharrte eine kleine Gruppe von HSV-Fans noch immer auf der Tribüne des Volksparkstadions. Die Anhänger warteten auf Trainer Tim Walter, der just zum Interview mit dem NDR schritt. "Walter, schenk mir ein Foto, schenk mit ein Foto von dir", sangen sie lautstark zur Melodie des Party-Hits "Schatzi, schenk mir ein Foto" von Mickie Krause. "Ich komme, ich komme", versprach der 46-Jährige und verriet: "Mein Kleiner singt das Lied immer im Auto."

Der zuweilen etwas kauzig daherkommende Fußballlehrer genießt bei vielen Fans des Traditionsclubs inzwischen - wie der Krause-Hit beim Mallorca-Partyvolk - Kultstatus. Zum einen, weil er stets authentisch ist und sein Herz auch mal auf der Zunge trägt. Zum anderen hat Walter eine Mannschaft geformt, die nicht nur fußballerisch überzeugt, sondern anders als in den Vorjahren auch stressresistent ist.

Gegen Heidenheim gelang bereits der dritte Sieg in Folge gegen ein anderes Spitzenteam. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison geriet der HSV im Februar in die Krise, blieb vom 20. bis 24. Spieltag sieglos und verspielte so seine gute Ausgangsposition, die er sich als Herbstmeister geschaffen hatte.

TV-Tipp TV-Tipp: HSV-Kapitän Sebastian Schonlau zu Gast im Sportclub Der Innenverteidiger vom Aufstiegsaspiranten Hamburger SV und Flensburgs Handball-Nationalspieler Johannes Golla sind zu Gast im Studio. Beginn der Sendung: 22.50 Uhr. mehr

Kittel: "Sind ein verschworener Haufen"

In dieser Serie war bis dato das Verfolgerfeld die Hamburger Heimat. Im Windschatten anderer Teams wie des FC St. Pauli oder von Darmstadt 98, werkelte Walter an der Entwicklung seiner Mannschaft. Dabei ging es dem früheren Coach von Holstein Kiel nie nur darum, spielerische Fortschritte zu erzielen. Wichtig war ihm stets auch das Miteinander - oder wie es in der Fußballersprach heißt: die Kabine. Der 46-Jährige findet offenbar Gehör bei "seinen Jungs", wie er das kickende Personal liebevoll nennt.

"Es gönnt hier jeder jedem etwas. Wir sind ein verschworener Haufen. Jeder kämpft und rennt für den anderen. Wir freuen uns auf jede Einheit und lachen viel in der Kabine", sagte Sonny Kittel, Doppel-Torschütze gegen Heidenheim, dem NDR.

AUDIO: HSV-Doppeltorschütze Kittel: "Wir lachen viel zusammen" (3 Min) HSV-Doppeltorschütze Kittel: "Wir lachen viel zusammen" (3 Min)

Walter lobt Kittel in den höchsten Tönen

Der Edeltechniker war nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurückgekehrt, obwohl es für Walter nach der Galavorstellung in der Vorwoche in Darmstadt (5:0) eigentlich keinen Grund gab, die Anfangsformation zu ändern. Doch den mit Abstand erfolgreichsten Zweitliga-Vorlagengeber (13 Assists) auf die Bank zu setzen, kam für den Coach nicht infrage. "Er hat sich ein bisschen ausgeruht und die anderen ein bisschen machen lassen", witzelte Walter, bevor er seinen Kreativspieler in höchsten Tönen lobte: "Sonny arbeitet wirklich hart. Deswegen sind wir zufrieden, dass wir ihn haben."

Die fußballerischen Qualitäten des Deutsch-Polen, der als 17-Jähriger sein Bundesliga-Debüt für Eintracht Frankfurt gegen den HSV feierte, standen ohnehin zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Doch in den Vorjahren tauchte der Offensivmann wie andere Leistungsträger in wichtigen Partien schon einmal ab. Nun geht er voran. Wohl auch, weil er das uneingeschränkte Vertrauen von Walter genießt.

Weitere Informationen HSV feiert dritten Sieg in Folge - 2:0 gegen Heidenheim Die Hamburger gewannen dank eines Doppelpacks von Sonny Kittel und setzten sich in der Zweitliga-Spitzengruppe fest. mehr

"Klimawandel" dank personellen Umbruchs

Der Coach ist fraglos der Architekt einer Mannschaft, die geschlossener auftritt als die Hamburger Teams der Vorjahre. Die personellen Veränderungen in dieser Serie - zehn neue Spieler kamen, 15 Akteure verließen den HSV - scheinen für einen "Klimwandel" in der Kabine gesorgt zu haben. "Die Jungs legen total viel Energie rein. Es macht jeden Tag aufs Neue Spaß, sich mit den Jungs zu befassen und sie besser zu machen", erklärte Walter.

Sprachs, beendete das Interview und ging zu den noch immer wartenden Fans, um - wie zuvor versprochen - Selfies mit ihnen zu machen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.02.2022 | 22:50 Uhr