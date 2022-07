Generalprobe geglückt: Hansa Rostock schlägt Bröndby Stand: 09.07.2022 18:12 Uhr Die norddeutschen Fußball-Zweitligisten scheinen gerüstet für den Ligastart in einer Woche: Hansa Rostock, der HSV, der FC St. Pauli, Hannover 96 und Holstein Kiel haben ihre letzten Testspiele allesamt gewonnen.

Svante Ingelsson (50.), Nils Fröling (55.) und Ridge Munsy (86.) sorgten mit ihren Treffern für Hansas 3:1 (0:1)-Erfolg vor 6.000 Zuschauern im Ostseestadion gegen Bröndby IF. Kurz vor der Halbzeit (43.) hatte Christian Cappis den dänischen Erstligisten aus Kopenhagen in Führung geschossen.

Hansa, das seit dem 17. Juni wieder im Training ist, blieb damit auch im fünften Testspiel ungeschlagen. Zur ersten Zweitliga-Heimpartie der neuen Saison empfangen die Mecklenburger am 17. Juli (13.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim. Eine Woche darauf folgt das Nordderby beim HSV.

HSV und St. Pauli mit deutlichen Siegen

Der hat vor dem Liga-Auftakt am 17. Juli bei Eintracht Braunschweig ebenfalls Selbstbewusstsein getankt. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann beim FC Basel mit 5:1 (3:1) und blieb damit im dritten Testspiel ohne Niederlage. Laszlo Benes (14./Foulelfmeter), Ludovit Reis (19.), Robert Glatzel (30.), Xavier Amaechi (66.) und Filip Bilbija (89.) erzielten die Treffer für den HSV.

Weitere Informationen HSV: Vagnoman-Wechsel nach Stuttgart perfekt Nach zähen Verhandlungen ist der Wechsel des Außenverteidigers nun fix. In Stuttgart unterschrieb der 21-Jährige bis 2026. mehr

In Torlaune präsentierte sich auch dessen Stadtrivale FC St. Pauli. Den einzigen Test im Südtiroler Trainingslager gewannen die Kiezkicker gegen den kroatischen Erstligisten NK Istra mit 4:1 (1:1). Die Tore für die Mannschaft von Trainer Timo Schultz erzielten Jakov Medic (14.), Igor Matanovic (34.), Leart Paqarada (60./Handelfmeter) und Serhat Imsak (89.) aus der zweiten St.-Pauli-Mannschaft.

Für die Hamburger, die am Sonnabend (13 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg in die Saison starten, war es nach Niederlagen gegen Holstein Kiel (0:2) und Silkeborg IF (0:2) der erste Erfolg gegen einen namhaften Rivalen.

Besuschkow mit Doppelpack für Hannover 96

Auch Hannover 96 zeigte sich eine knappe Woche vor dem Zweitliga-Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 20.30 Uhr) in guter Form. Die Niedersachsen setzten sich im Eilenriedestadion gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen mit 3:0 (1:0) durch. Max Besuschkow (8., 66.) erzielte zwei Tore, den dritten Treffer steuerte Hendrik Weydandt (72.) bei.

Das Team von Trainer Stefan Leitl ist damit in der Vorbereitung ungeschlagen geblieben. In sieben Partien gab es fünf Siege und zwei Remis.

Weitere Informationen Zweitliga-Ansetzung: HSV muss fünf Mal am Abend ran Die DFL hat die Spieltage drei bis neun terminiert. Das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Braunschweig steigt an einem Sonntag. mehr

Holstein Kiel bezwingt Silkeborg

Holstein Kiel schloss die Saisonvorbereitung ebenfalls mit einem Sieg ab. In dreimal 45 Minuten Spielzeit bezwangen die "Störche" den dänischen Erstligisten Silkeborg IF dank der Treffer von Benedikt Pichler, Fin Bartels und Steven Skrzybski mit 3:2.

Zuvor hatten die Kieler Siege gegen den TSV Bordesholm (9:2), den FC St. Paul und den Wolfsberger AC (1:0) gefeiert. Gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan gab es ein 2:2. Zum Zweitliga-Start gastiert Holstein am 16. Juli (13 Uhr) beim Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth.

Weitere Informationen Oben dabei oder nur Mittelmaß? Holstein Kiels Reise ins Ungewisse Vor allem wegen der schwierigen Vorbereitungsphase sind die "Störche" in ihrer Leistungsstärke schwer einzuschätzen. Der Teamcheck. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 09.07.2022 | 19:30 Uhr