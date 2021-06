Fußball-EM: Auf der Suche nach dem Sommermärchen Stand: 16.06.2021 10:55 Uhr Das erste Deutschlandspiel der Fußball-EM hat auch in Hamburg viele Menschen in die Cafés und Restaurants gelockt. Von einem Sommermärchen ist die Stimmung aber noch weit entfernt - und das liegt nicht nur an Corona.

von Bettina Lenner

Gastwirt David strahlt. Die Plätze in seinem Café füllen sich zusehends. Das portugiesische Lokal im Hamburger Grindelviertel ist bei Fußball-Freunden eine Institution. Seit dem 22. Mai darf der 45-Jährige draußen wieder Gäste empfangen, seit Anfang Juni auch drinnen. Unter Auflagen, aber immerhin - er hat seine Gäste vermisst. Dass nun auch Portugal und Deutschland ins EM-Turnier eingestiegen sind, macht sein Glück perfekt. Zumindest fast.

"Die EM-Begeisterung ist noch nicht so wie früher", stellt er fest und schaut dabei konzentriert auf den Bildschirm, wo Titelverteidiger Portugal gerade sein erstes Gruppenspiel gegen Ungarn bestreitet. Und zu seiner großen Freude am Ende mit 3:0 gewinnt. "Bei einem Spiel der Portugiesen wäre es normalerweise schon jetzt voll", sagt er und zeigt auf die leeren Plätze: "Jetzt ist gerade einmal ein Drittel besetzt."

Andrang im Testzentrum hält sich in Grenzen

Wer die Spiele im Innenbereich einer Bar oder eines Restaurants verfolgen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. In Ermangelung des großen Fan-Festes auf dem Hamburger Heiligengeistfeld, das wegen der Pandemie abgesagt wurde, ein überschaubarer Aufwand und eine verlockende Alternative. Doch auch im nur einen Steinwurf entfernten Corona-Schnelltestzentrum hält sich der Andrang der Fußball-Fans in Grenzen.

"Seit den Lockerungen kommen dreimal mehr Menschen als zuvor", berichtet Aggi Bleck vom Testzentrum: "Sie wollen ins Restaurant, ins Theater, in die Elbphilharmonie." Einen besonderen Zulauf am Tag des EM-Auftaktspiels der deutschen Mannschaft habe sie aber nicht festgestellt: "Wir hatten mit mehr gerechnet. Drei, vier Leute im deutschen Trikot, das war's."

DFB und Nationalmannschaft haben Kredit verspielt

Die EM, kein Sommermärchen? Beim Spiel des DFB-Teams gegen Weltmeister Frankreich sind im Café David immerhin alle der Corona-bedingt reduzierten Plätze belegt, und auch in der "testfreien" Zone draußen werden viele Stühle gerückt. "Jetzt geht's los", ruft eine der Servicekräfte durch die Maske, doch die Stimmung bleibt ungewohnt verhalten.

Gemeinsam in einem Lokal zusammensitzen, gemeinsam essen und trinken, vor allem darum geht es nach Monaten des Lockdowns. "Es ist einfach toll, wieder Zeit mit Freunden zu verbringen und unter Menschen zu sein", sagt Maike, die in der Nachbarschaft wohnt und eine große Fußballfreundin ist. Dennoch gerät das Spiel fast zur Nebensache. Zumal Deutschland durch ein Eigentor von Mats Hummels unglücklich in Rückstand gerät. Die Besucher im David stöhnen kurz auf, aber tragen's mit Fassung.

Die Zeit der überbordenden Begeisterung, der geschminkten Gesichter, der schwarz-rot-goldenen Hüte, geschmückten Autos und Deutschland-Fähnchen scheint ohnehin passé. Der zerrüttete DFB und die Nationalmannschaft seit dem historisch frühen WM-Aus 2018 haben einiges an Kredit verspielt. Weniger in Corona als vielmehr darin sieht Juristin Maike die Gründe für die gebremste Fußball-Euphorie.

Deutschland gegen Portugal schon unter Druck

Die aber noch kommen wird, davon ist David überzeugt. Wenn die Gäste die Scheu abgelegt haben, mit anderen in geschlossenen Räumen zu sein. Noch mehr Menschen geimpft sind. Und natürlich die deutsche Mannschaft mitspielt. Am Sonnabend stehen Jogis Jungs nach der 0:1-Auftaktniederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal schon unter Druck. Und David ist in der Zwickmühle. "Was mache ich jetzt?", sagt der 45-Jährige und lacht. Eine fast schon rhetorische Frage. Denn sein Herz schlägt für Portugal. Und für seine Gäste. Die sind zum Glück zurück - wenn auch noch mit gebremster EM-Euphorie.

