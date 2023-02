Frauen des VfL Wolfsburg treffen in der Champions League auf Paris Saint-Germain

"Wölfinnen" treffen in der Champions League auf Paris Saint-Germain Stand: 10.02.2023 14:08 Uhr Der VfL Wolfsburg trifft im Viertelfinale der Fußball-Champions League auf den französischen Vize-Meister Paris Saint-Germain. Im Halbfinale ginge es gegen den Sieger der Partie FC Bayern - FC Arsenal.

Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon (Schweiz). Die "Wölfinnen" treten am 22./23. März zunächst in der französischen Hauptstadt an. Das Rückspiel findet eine Woche später statt. Sollte sich der VfL durchsetzten, träfe er im Halbfinale Ende April entweder auf den Bundesliga-Konkurrenten aus München oder das englische Topteam FC Arsenal.

Kellermann: "Duelle auf Augenhöhe"

"Uns erwarten Duelle auf Augenhöhe, bei denen Kleinigkeiten den Ausschlag geben können", sagte Ralf Kellermann, der Sportliche Leiter der VfL-Frauen. Bayern-Trainer Alexander Straus erwartet zwei "interessante Spiele" gegen die Engländerinnen: "Arsenal ist gut strukturiert und organisiert. Sie haben Qualität auf jeder Position, das erwartest du, wenn du ein Viertelfinale spielst."

Titelverteidiger und Rekordsieger Olympique Lyon bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun, der FC Barcelona mit Europa-Debütant AS Rom. Das Endspiel der Champions League wird am 3. Juni in Eindhoven (Niederlande) ausgetragen.

Weitere Informationen Ergebnisse K.o.-Runde Champions League Frauen Spielansetzungen und Ergebnisse der Fußball-Champions-League der Frauen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 10.02.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg