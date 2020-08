Stand: 25.08.2020 21:51 Uhr

Finale! VfL-Frauen ringen Barcelona nieder von Bettina Lenner, NDR.de

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich ins Finale der Champions League gekämpft und dürfen weiter vom Triple träumen. Der deutsche Meister und Pokalsieger gewann am Dienstag das spannende Halbfinale gegen den starken FC Barcelona mit 1:0 (0:0) und steht zum fünften Mal im Endspiel um Europas Krone. Die schwedische Angreiferin Fridolina Rolfö (58.) ließ den Titelträger von 2013 und 2014 in San Sebastian jubeln. Der Gegner am Sonntag kommt aus Frankreich: Bayern-Bezwinger und Titelverteidiger Olympique Lyon trifft im zweiten Halbfinale am Mittwoch (20 Uhr) in Bilbao auf Paris St. Germain.

VfL zunächst mit großer Mühe

Vier Tage nach dem 9:1-Kantersieg im Viertelfinale gegen Glasgow City veränderte VfL-Trainer Stephan Lerch seine Startelf auf einer Position. Anstelle von Lena Goeßling begann die Niederländerin Dominique Bloodworth in der Abwehrzentrale. Tatsächlich hatten die Wolfsburgerinnen in der Defensive alle Hände voll zu tun, denn die Spanierinnen drückten der Partie mit hohem Pressing den Stempel auf. In der 13. Minute waren die Niedersächsinnen doppelt im Glück, als Kathrin Hendrich einen Kopfball der brandgefährlichen nigerianischen Nationalspielerin Asisat Oshoala im Strafraum abfälschte. Dass sie den Ball dabei an die Hand bekam, blieb ungeahndet, zudem bewahrte VfL-Keeperin Friederike Abt ihr Team im Zuge dessen mit einem tollen Reflex vor dem Rückstand.

Gerechtes 0:0 zur Pause

Erst nach rund einer halben Stunde konnte sich der VfL aus der Umklammerung befreien, und es entwickelte sich eine intensive Begegnung mit hohem Unterhaltungswert. Kurz vor der Pause zog die Ex-Wolfsburgerin Caroline Hansen mit einem tollen Solo im Strafraum nach innen, ihr Schuss flog jedoch knapp am linken Pfosten vorbei (41.). Auch Svenja Huth bekam im Gegenzug eine perfekte Flanke serviert, aber nicht genug Druck hinter den Ball, Sandra Panos im Tor der Spanierinnen parierte (42.). Mit einem gerechten Remis ging es in die Kabinen.

Pajor legt per Fallrückzieher vor, Rolfö trifft

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb es hochspannend. Als Barcas Maria Leon beinahe ein Eigentor fabrizierte, hielt Panos glänzend (50.). Eine Minute später hätte Hansen alleine in Richtung Tor marschieren können, spielte aber stattsdessen ab und vergab damit eine Riesenchance für die Spanierinnen.

2.Spieltag, 25.08.2020 20:00 Uhr VfL Wolfsburg 1 FC Barcelona 0 Tore: 1 :0 Rolfö (58.)

VfL Wolfsburg: Abt - Doorsoun, Hendrich, Bloodworth, Wedemeyer - Huth, Engen, Popp (85. Oberdorf), Rolfö (68. Wolter) - Harder, Pajor (77. Bremer)

FC Barcelona: Panos - Torrejon, Leon, Pereira, Ouahabi (85. Martens) - Hamraoui (85. Losada) - Hermoso, Putellas (77. Guijarro) - Graham Hansen, Oshoala (65. Bonmati), Caldentey

Zuschauer:



Das 1:0 der Wolfsburgerinnen war schließlich dem hohen Niveau der Begegnung angemessen: Einen sehenswerten Fallrückzieher von Ewa Pajor wehrte Barcelona nur unzulänglich ab, Fridolina Rolfö schaltete schnell und staubte ab - die Führung für den VfL (58.).

Barcelona machte nun enormen Druck, Abt lenkte einen Kopfball von Oshoala stark über die Latte (61.), die spanische Nationalstürmerin Mariona Caldentey schoss aus sechs Metern über das Tor (66.). Es blieb bis zuletzt ein hartes Stück Arbeit für die Wolfsburgerinnen, die kaum noch zu Entlastungsangriffen kamen und den knappen Sieg schließlich in einer regelrechten Abwehrschlacht über die Zeit brachten.

