HSV legt Kranz und Schal an Seeler-Bronze nieder - Fans trauern Stand: 22.07.2022 12:13 Uhr Die Trauer um Uwe Seeler ist groß. Der HSV gedachte am Freitagvormittag seines Club-Idols. Auch viele Fans legten an besonderen Orten Erinnerungsstücke ab. Die DFL empfiehlt für das Wochenende eine Schweigeminute.

Vizepräsident Bernd Wehmeyer, Nachwuchsleiter Horst Hrubesch, Trainer Tim Walter und Mannschaftskapitän Sebastian Schonlau legten am überdimensionalen rechten Bronze-Fuß des einstigen HSV-Torjägers vor dem Volksparkstadion einen Kranz und einen blau-weißen Vereinsschal nieder. Der HSV, dem Seeler sein Leben lang treu geblieben war, nannte sein Idol "den größten HSVer aller Zeiten".

Auch viele Fans stellten an dem Bronze-Fuß sowie vor Seelers Wohnhaus in Norderstedt Kerzen auf, legten Blumen nieder und hängten HSV-Schals über den Zaun.

Auf einem Zettel war "Lieber Uwe, für immer unser Held! Danke. Ewiges Vorbild" zu lesen. Die 5,30 Meter hohe Plastik an der Nordostecke des Stadions mit einem Gewicht von vier Tonnen war im August 2005 eingeweiht worden. Der frühere Fußball-Nationalspieler und Ehrenspielführer der Nationalmannschaft war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.

Noch keine Entscheidung zu Beisetzung und Trauerfeier

Die Stadt legte am Freitagmittag im Rathaus ein Kondolenzbuch für ihren gestorbenen Ehrenbürger aus. Bis auf Weiteres sei es täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr möglich, sich dort einzutragen - auch am Wochenende, hieß es. Am Rathaus wehen die Senats- und die Europafahne mit Trauerflor. 2003 war Seeler die Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen worden. Wie Beisetzung und Trauerfeier für die HSV-Legende gestaltet werden, ist noch nicht bekannt. Derzeit liefen Gespräche mit der Familie, hieß es dazu aus dem Rathaus.

DFL empfiehlt Schweigeminute

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) empfiehlt den Clubs der zweiten Fußball-Bundesliga für das bevorstehende Wochenende eine Schweigeminute. Zudem wird es den Vereinen freigestellt, mit Trauerflor bei den Partien aufzulaufen. Die Hamburger selbst empfangen am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) Hansa Rostock.

Seeler werde "als einer der herausragenden Spieler in der Geschichte des deutschen Fußballs in Erinnerung bleiben", sagte DFL-Chefin Donata Hopfen: "In hohem Maße geschätzt wurde er nicht nur für seine sportlichen Leistungen, sondern auch als großartige und bodenständige Persönlichkeit sowie für sein ausgeprägtes soziales Engagement."

Am Donnerstagabend hatte es auch beim EM-Viertelfinale zwischen den deutschen Fußballerinnen und Österreich (2:0) eine Schweigeminute für Seeler gegeben.

