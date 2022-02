FC St. Pauli zittert sich in Regensburg zum ersehnten Dreier Stand: 12.02.2022 22:25 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Samstagabend mit einem 3:2 (2:0) in einem turbulenten Spiel beim SSV Jahn Regensburg seine Sieglos-Serie beendet. Damit sind die Kiezkicker zumindest für eine Nacht wieder Spitzenreiter.

von Christian Görtzen

Auf dieses schöne Gefühl, nach dem Schlusspfiff jubeln zu dürfen, hatten St. Paulis Trainer Timo Schultz und seine Spieler lange warten müssen. Seit dem 4. Dezember des vergangenen Jahres, als zu Hause gegen den FC Schalke 04 letztmals zuvor ein Zweitliga-Spiel gewonnen werden konnte. Der am Ende glückliche Sieg in Regensburg sorgt für große Erleichterung. Nach zuvor fünf Partien ohne Dreier sind die Hamburger am 22. Spieltag in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

St. Pauli mit Kickstart in Regensburg

Schultz hatte sich dagegen entschieden, Rückkehrer und Hoffnungsträger Daniel-Kofi Kyereh von Beginn an zu bringen. Der 25 Jahre alte Afrika-Cup-Teilnehmer saß nach auskurierter Blessur zunächst auf der Ersatzbank. St. Paulis Chefcoach setzte dagegen erneut auf jene elf Spieler, die auch schon gegen beim 2:2 gegen den SC Paderborn in der Anfangsformation gestanden hatten.

Und die nutzten die Chance, es an der Donau weitaus besser zu machen, in exzellenter, ja geradezu furioser Manier. Gerade einmal elf Minuten benötigten die Braun-Weißen, um mit einer 2:0-Führung den Grundstein zum so ersehnten Dreier zu legen. Los ging's in Minute sieben: Nach Hereingabe von Leart Paqarada nahm Etienne Amenyido im Strafraum den Ball mit der Brust an, um anschließend zum 1:0 zu vollenden.

Wenig später folgte auf ein Foul von Jahn-Keeper Alexander Meyer am Torschützen folgerichtig der Elfmeterpfiff. Routinier Guido Burgstaller schnappte sich die Kugel, verlud Meyer und traf rechts unten - 2:0 (11.).

Hamburger verpassen frühe Entscheidung

Und dabei hätte es bei weitem nicht bleiben müssen. Die Norddeutschen kamen mit Tempo-Fußball zu weiteren sehr guten Chancen. Der einzige Makel am starken Auftritt der Gäste in Hälfte eins: Sie entschieden die Partie nicht vorzeitig. Burgstaller (14./38.), Jackson Irvine (32.) und Paqarada (41.) hätten leicht für ein 4:0 oder gar 5:0 sorgen können. Zur Pause hieß es aber nur 2:0.

Kiezkicker kassieren Gegentor

Der verschwenderische Umgang mit den Möglichkeiten rächte sich. Bei einem Schuss des Regensburgers Max Besuschkow hielt Mitspieler Andreas Albers den Kopf in die Flugbahn des Balles und beförderte diesen ins Netz (56.). Plötzlich stand es in einer Partie, die St. Pauli längst de facto gewonnen haben müsste, nur noch 1:2.

St. Paulis "Joker" Kyereh sticht schnell

Schultz brachte umgehend Kyereh - und bewies damit ein glückliches Händchen. Nachdem sein Team bei einigen Jahn-Angriffen Glück gehabt hatte, führte ein Konter zum gewünschten Erfolg. Kyereh nahm Tempo auf und stellte nach Doppelpass mit Burgstaller mit dem 3:1 (66.) wieder den alten Abstand her. Nur: Für Sicherheit sorgte das nicht. David Otto traf zum 2:3 (73.) - wieder war alles offen.

Es folgte ein unermüdliches Anrennen der Oberpfälzer. Regensburg drängte mit Macht auf den Ausgleich. Die Hamburger warfen sich in die Schüsse, hatten großes Glück bei einer Chance von Albers (90.+1) und brachten letztlich den knappen Vorsprung mit Müh und Not und viel Fortune über die Zeit. Es war ein Zittern bis zum Schlusspfiff, auch weil Igor Matanovic bei einem Konter eine 3:1-Situation verstolperte (90.+4).

22.Spieltag, 12.02.2022 20:30 Uhr J. Regensburg 2 FC St. Pauli 3 Tore: 0: 1 Amenyido (7.) 0: 2 Burgstaller (11., Foulelfmeter) 1 :2 Albers (56.) 1: 3 Kyereh (66.) 2 :3 D. Otto (73.)

J. Regensburg: A. Meyer - Breitkreuz, Gimber (89. Caliskaner), Kennedy - Saller (46. Faber), Besuschkow, Boukhalfa (82. Beste), Guwara (88. Yildirim) - Shipnoski (46. D. Otto), Singh - Albers

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis (59. Dzwigala), Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel (81. Beifus) - Amenyido (57. Kyereh) - Burgstaller (81. Matanovic), Dittgen (81. Makienok)

Zuschauer: 7605



