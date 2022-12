FC St. Pauli verpflichtet brasilianischen Mittelstürmer Maurides Stand: 15.12.2022 11:57 Uhr Der neue Chefcoach steht noch nicht fest, dafür hat der FC St. Pauli seine Offensive verstärkt. Der Fußball-Zweitligist verpflichtete den brasilianischen Stürmer Maurides Roque Junior.

Wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten, wechselt der 28-Jährige von Radomiak Radom aus der ersten polnischen Liga ans Millerntor. Über die Vertragslaufzeit machten die Kiezkicker, bei denen Trainer Timo Schultz zuletzt überraschend freigestellt worden war, keine Angaben.

Bornemann: Robuster und torgefährlicher Stürmer

"Maurides erfüllt das Profil, nach dem wir gesucht haben: Ein körperlich robuster Stürmer, der Bälle festmachen kann und Torgefahr mitbringt. Seine Erfahrung aus den verschiedenen Stationen in diversen Ländern wird uns ebenfalls weiterbringen", sagte Andreas Bornemann.

St. Paulis Sportchef steht aufgrund seiner Transferpolitik in der Kritik. Vor allem im Sturm hatte St. Pauli nach schmerzlichen Abgängen im Sommer nicht ausreichend nachgelegt. Diese Lücke soll nun der 1,89 Meter große Mittelstürmer füllen.

"Ich habe mich über den FC St. Pauli informiert und nur Gutes gehört. Ich suche immer wieder nach neuen Herausforderungen und möchte helfen, den Verein wieder weiter nach oben in der Tabelle zu bringen." Stürmer Maurides

Der Brasilianer hat in der polnischen Ekstraklasa in dieser Saison bisher vier Tore in 16 Spielen erzielt und vier weitere Treffer vorbereitet. Insgesamt kam der Stürmer für den polnischen Club auf 50 Einsätze mit zehn Toren und sechs Vorlagen. Zuvor hatte Maurides unter anderem in China, bei ZSKA Sofia in Bulgarien (13 Tore und 4 Vorlagen bei 21 Einsätzen) und in Portugal (20 Tore und 9 Vorlagen in 86 Spielen) sowie in seinem Heimatland Brasilien gespielt.

Hürzeler: "Er hat Ideen im Torabschluss"

"Mit Maurides haben wir eine weitere Option für unsere Offensive", sagte Interimscoach Fabian Hürzeler. "Wichtig für die Entscheidung war, dass Maurides den Ball nicht nur behaupten kann, sondern auch in den Strafraum zieht. Er sprintet die gegnerischen Spieler stark an, setzt die Abwehr unter Druck, hat Ideen beim Torabschluss - sieht aber auch Mitspieler, wenn sie besser positioniert sind."

Die Hamburger stehen derzeit auf dem 15. Tabellenplatz - punktgleich mit Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang. Mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am 29. Januar startet St. Pauli in die Rückrunde.

