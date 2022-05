FC St. Pauli und Hannover 96 siegen, Holstein Kiel verliert Stand: 15.05.2022 17:29 Uhr Beim Saisonabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga gab es in den sportlich unbedeutenden Partien zwei Siege und eine Niederlage für die Nordclubs. St. Pauli gewann mit 2:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 mit 3:2 (1:1) gegen Ingolstadt. Holstein Kiel verlor mit 1:3 (0:3) beim SV Sandhausen.

So findet sich Herbstmeister St. Pauli, der erstmals nach sechs Partien ohne Dreier wieder siegte, in der Abschlusstabelle auf dem fünften Rang wieder. Kiel und Hannover schließen die Serie mit einer Platzierung im Mittelfeld der Tabelle ab.

St. Pauli mit versöhnlichem Abschluss

Nach einer ersten Hälfte mit Sommerfußball wurde es beim Heimspiel des FC St. Pauli gegen Düsseldorf auch nach Wiederanpfiff zunächst nicht viel besser. Dann war er aber plötzlich da, der erste echte Höhepunkt der Partie. Nach schöner Kombination brachte Marcel Hartel die Hamburger in Führung (65.). Adam Dzwigala stellte per Kopf den 2:0-Endstand her. Nach dem Spiel verabschiedete der Kieclub Kapitän Philipp Ziereis, Christopher Buchtmann, Finn Ole Becker, Rico Benatelli, James Lawrence und Sebastian Ohlsson. Auch Mathias Hain geht nach 14 Jahren. Er spielte zunächst selbst noch als Keeper, nach seinem Karriereende 2011 wurde er Torwarttrainer.

34.Spieltag, 15.05.2022 15:30 Uhr FC St. Pauli 2 F. Düsseldorf 0 Tore: 1 :0 Hartel (65.) 2 :0 Dzwigala (83.)

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis (67. Dzwigala), Medic, Ritzka - Irvine - Buchtmann (77. Benatelli), Hartel - Daschner (90.+2 F.O. Becker) - Amenyido (90.+2 Lawrence), Dittgen (90.+2 Makienok)

F. Düsseldorf: R. Wolf - A. Hoffmann, Klarer (14. Piotrowski), Oberdorf, Zimmermann - Koutris (66. Hartherz) - Narey (66. Gavory), Prib (74. Iyoha), Tanaka, F. Klaus (74. Peterson) - Hennings

Zuschauer: 29546 (ausverkauft)



Holstein Kiel schnell aussichtlos hinten

Die zuvor fünfmal in Folge unbesiegten Kieler legten beim SV Sandhausen einen ganz schwachen Start hin. Nach nicht einmal einer Viertelstunde hieß es aus Sicht der "Störche" schon 0:2. Dario Dumic (9.) und Janik Bachmann (13.) trafen für die Gastgeber. Und die KSV-Defensive präsentierte sich auch danach weiter in Urlaubsstimmung. Mit der Folge, dass Christian Kinsombi für den SVS auf 3:0 erhöhte (35.). Kurz nach der Pause dann der überaus sehenswerte Treffer der Kieler durch Steven Skrzybski, der per Direktabnahme in den Winkel traf (54.). Viel mehr ereignete sich in der Partie jedoch nicht mehr.

34.Spieltag, 15.05.2022 15:30 Uhr SV Sandhausen 3 Holstein Kiel 1 Tore: 1 :0 Dumic (8.) 2 :0 Bachmann (13.) 3 :0 C. Kinsombi (35.) 3: 1 Skrzybski (54.)

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Höhn, Okoroji - Zenga, Trybull (90. Ritzmaier) - Esswein (83. Berko), Bachmann (83. Deville), C. Kinsombi (89. Biada) - Kutucu (66. Sicker)

Holstein Kiel: Dähne - S. Lorenz (46. Neumann), Thesker, van den Bergh - Erras (84. Wolf) - Korb, Mühling (80. Arp), Porath (46. A. Arslan), Sterner (46. Reese) - Skrzybski, Wriedt

Zuschauer: 4878



Maina trifft doppelt beim Sieg von Hannover 96

Beim Spiel von Hannover 96 stand Christoph Dabrowski im Blickpunkt. Für den 43-Jährigen war es der Abschluss als 96-Trainer. Nachfolger wird Stefan Leitl (Greuther Fürth). Es sah ganz danach aus, als wollten die "Roten" Dabrowski einen schönen Abschied bescheren. Nach Flanke von Jannik Dehm bugsierte Ingolstadts Michael Heinloth den Ball zum 1:0 für Hannover ins eigene Tor (6.). Kurz darauf glich Valmir Sulejmani aus (11.). Nach Wiederbeginn ging 96 durch Linton Maina erneut in Führung (56.), selbiger Spieler traf auch zum 3:1 (74.). Die Vorentscheidung war es aber noch nicht: Filip Bilbija verkürzte zügig (76.). Beim 3:2 der Hannoveraner blieb es dann aber.

34.Spieltag, 15.05.2022 15:30 Uhr Hannover 96 3 FC Ingolstadt 2 Tore: 1 :0 Heinloth (6., Eigentor) 1: 1 Sulejmani (11.) 2 :1 Maina (56.) 3 :1 Maina (74.) 3: 2 Bilbija (76.)

Hannover 96: Hansen - Dehm, Krajnc, Walbrecht, Hult - Diemers (77. Ochs), Kaiser (77. Frantz) - Beier (76. Teuchert), Kerk, Maina (90.+1 Ondoua) - Weydandt (63. Stolze)

FC Ingolstadt: Ponath - Heinloth, Stevanovic (79. Röseler), Musliu, Franke - A. Poulsen (70. Rausch) - Schröck (70. Kotzke), Keller - Bilbija, Sulejmani (61. Pick) - P. Schmidt (61. Llugiqi)

Zuschauer:



