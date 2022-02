FC St. Pauli nicht souverän, aber verbessert - 3:1 in Ingolstadt Stand: 26.02.2022 15:25 Uhr Der FC St. Pauli hat seine Ergebniskrise in der zweiten Fußball-Bundesliga beendet. Zwar überzeugten die Kiezkicker am Sonnabend beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt nicht vollends, gewannen aber letztlich verdient mit 3:1 (2:1).

von Johannes Freytag

Durch den erst zweiten Sieg im Kalenderjahr gaben die Hamburger die richtige Antwort auf das enttäuschende 0:3 gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende. "Wir wollten eine Reaktion zeigen. Das haben wir heute gut umgesetzt und verdient gewonnen", sagte St. Paulis Mittelstürmer Guido Burgstaller.

Im engen Aufstiegsrennen der Liga haben sie vorgelegt und können als Tabellenführer gelassen abwarten, wie sich zum Beispiel die Konkurrenten Werder Bremen und Hamburger SV am Sonntag im direkten Duell die Punkte wegnehmen.

Daniel Kofi-Kyereh, Burgstaller und Simon Makienok waren in Ingolstadt die Torschützen für die Braun-Weißen, die gegen den Abstiegskandidaten aber vor allem in der Defensive noch zu viele Schwächen zeigten.

Am Dienstag (20.45 Uhr, live im Ersten) gastiert St. Pauli im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Bundesligisten Union Berlin, kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) geht es in der Liga am heimischen Millerntor gegen den Karlsruher SC weiter.

Gedenkminute für die Ukraine - Akteure im Trauerflor

Vor Beginn des Spiels gab es wegen des Krieges in der Ukraine eine Schweigeminute. Im Gegensatz zur Partie Hannover 96 - Holstein Kiel erklang aber nicht John Lennons Friedenshymne "Imagine" beim Einlaufen der Profis. Die Fußballer und Schiedsrichter trugen schwarze Binden an ihren rechten Ärmeln.

Kyereh trifft sehenswert per Freistoß

St. Pauli unterband durch frühes Pressing kontrollierte Angriffsbemühungen der Gastgeber. Zwingende Torchancen ergaben sich daraus jedoch zunächst nicht. Dennoch gingen die Kiezkicker in Führung: Kyereh zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern sehenswert über die Mauer, der frühere St.-Pauli-Keeper Dejan Stojanovic flog vergebens (22.).

Auch danach schienen die Hamburger alles im Griff zu haben, zumal der FCI nach einer halben Stunde bereits zum zweiten Mal wechseln musste. Nach der Verletzung von Kapitän und Rechtsverteidiger Michael Heinloth (19.) humpelte wenig später auch der für ihn eingewechselte Maximilian Neuberger vom Platz.

Burgstaller kontert Ausgleich postwendend

Doch irgendwie kam St. Pauli nicht in Schwung, reagierte nur noch, statt zu agieren. Florian Picks Freistoß verfehlte das Gehäuse von Nikola Vasilj nur knapp (30.), mit ihrer nächsten Gelegenheit kamen die Schanzer dann zum Ausgleich. Nach einem langen Einwurf wirkte die Hamburger Defensive unsortiert - Dennis Eckert Ayensa traf zum 1:1 (35.). Die Norddeutschen hatten jedoch schnell die passende Antwort parat: Burgstaller schüttelte im Strafraum Nico Antonitsch ab und erzielte das 2:1 (37.). Mit der keineswegs souveränen Führung ging es in die Pause.

Makienok erhöht auf 3:1

Auch nach Wiederanpfiff wirkte St. Paulis Abwehr nicht sattelfest. Antonitsch köpfte aus wenigen Metern neben das Tor (47.), Jakov Medic klärte im letzten Moment vor Eckert Ayensa (49.). Aber dafür lief es vorne besser - weil effizienter: Nach einer Hereingabe von Leart Paqarada traf Makienok per Kopf zum 3:1 (55.). Kurz darauf wäre der Däne beinahe zum Doppelpacker geworden, setzte einen Kopfball allerdings nur an den Pfosten (60.).

Sorgen um Paqarada

Die Offensivaktionen der Schanzer blieben hingegen insgesamt zu harmlos, um wirklich Gefahr vor dem Tor zu erzeugen. Die beste Gelegenheit bot sich nach einem Patzer von St. Paulis Keeper Vasilj, der einen Klärungsversuch genau in die Füße von Patrick Schmidt spielte. Dessen Schuss war aber zu schwach, sodass Vasilj parieren konnte (69.).

Die Gäste hatten spürbar einen Gang zurückgeschaltet, setzten auf Konter und brachten so den letztlich verdienten Sieg über die Zeit. Sorgenvolle Mienen gab es dennoch, weil Paqarada kurz vor dem Ende verletzt vom Platz musste (89.).

24.Spieltag, 26.02.2022 13:30 Uhr FC Ingolstadt 1 FC St. Pauli 3 Tore: 0: 1 Kyereh (22.) 1 :1 Eckert Ayensa (35.) 1: 2 Burgstaller (37.) 1: 3 Makienok (55.)

FC Ingolstadt: Stojanovic - Heinloth (19. Neuberger / 32. Stevanovic), Antonitsch (82. Kutschke), Musliu, Franke - Pick (82. Sulejmani), Sarpei, Röhl, Bilbija - P. Schmidt, Eckert Ayensa (83. Gaus)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Ziereis (46. Zander), Medic, Paqarada (90.+1 Ritzka) - Aremu, Hartel (64. F.O. Becker), Irvine, Kyereh (90.+1 Beifus) - Burgstaller (83. Dittgen), Makienok

Zuschauer: 5511



