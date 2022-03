FC St. Pauli mit Glück, drei Punkten und Pfannkuchen in die Pause Stand: 19.03.2022 11:36 Uhr Der FC St. Pauli hat rechtzeitig für den Saisonendspurt wieder in die Spur gefunden. Mit dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim haben die Kiezkicker einen weiteren Schritt Richtung Bundesliga-Rückkehr gemacht. Das Spiel zeigte aber auch, wie eng es im Aufstiegsrennen zugeht.

von Florian Neuhauss

Die Hamburger haben nach einer Schwächephase nun aus den jüngsten sechs Zweitliga-Spielen 13 Punkte geholt. Doch wer weiß, wie die Partie am Freitagabend ausgegangen wäre, wenn Schiedsrichter Bastian Dankert auf Elfmeter entschieden hätte, nachdem St. Paulis Jakov Medic den Ball in der 22. Minute an den Oberarm bekommen hatte?

"Es ist ärgerlich, dass wir den Elfmeter nicht bekommen", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Er habe nach der Aktion das Zeichen bekommen, dass der Videoassistent in Köln alles überprüft hätte. Nachdem sich Schmidt die Bilder aber nach dem Abpfiff selbst noch mal angesehen hatte, befand er: "Das war ein klarer Elfmeter. Wahrscheinlich haben sie eine andere Szene gecheckt."

Schultz will "Mut und Kreativität" - Kyereh glänzt wieder

St. Paulis Team war es am Ende genauso egal wie der großen Mehrheit der 27.433 Zuschauer im Stadion, die dem Topspiel einen würdigen Rahmen verliehen hatten. "Man hat schon vor dem Spiel gemerkt, dass die Mannschaft richtig griffig war. Wenn man gegen Heidenheim am Ende des Spiels ein Torschussverhältnis von 20:11 hat, dann sagt das schon einiges aus", ließ Timo Schultz keinen Zweifel daran, dass die Hausherren zu Recht gewonnen hatten.

"Es freut mich natürlich, dass wir zu null spielen. Ich betone aber, dass wir eine Mannschaft sind, die nach vorne spielen, kreativ, frech und mutig sein und Tore schießen will. Das haben wir das ganze Jahr gemacht und das hat uns stark gemacht", sagte der Coach des FCSP weiter.

Und es kam nicht von ungefähr, dass Daniel-Kofi Kyereh den Siegtreffer markierte. Dass der Offensivmann aus Ghana nach Afrika-Cup und Verletzungspause wieder in Form gekommen ist, ist ganz eng mit dem Aufschwung seines Teams verbunden. In den sechs Spielen seit seiner Rückkehr steuerte der 26-Jährige fünf Tore bei. Immer wenn Kyereh traf, siegte St. Pauli.

Erst Pfannkuchen, dann drei freie Tage

Schultz und seine Assistenten ließen sich am Sonnabend nicht lumpen und empfingen ihre siegreichen Schützlinge mit selbstgebackenen Pfannkuchen zum Sieger-Frühstück. Und nach dem Training gab der Cheftrainer den Profis für drei Tage frei. Erst am Mittwoch steht auf dem Gelände an der Kollaustraße wieder eine Einheit an.

"Die letzten Wochen waren für die Spieler, die auf dem Platz gestanden haben, sehr kräfteraubend." Trainer Timo Schultz

Schultz erklärte: "Wir haben jetzt dann mal nicht nur ein oder zwei Tage zum Durchpusten, sondern eine ganze Woche. Die brauchen wir auch, das muss ich ganz klar sagen. Die letzten Wochen waren für die Spieler, die auf dem Platz gestanden haben, sehr kräfteraubend." Erst nach der Länderspielpause am 2. April (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) gastieren die St. Paulianer beim FC Hansa Rostock.

Medic: "Stadion und Atmosphäre sind unglaublich"

Doch zunächst einmal können sie als Zweitliga-Tabellenführer die Beine hochlegen. Denn nicht nur für Fußball-Fans gibt es wohl nicht Schöneres, als zu Beginn des Spieltags mit einem Sieg vorzulegen und dann entspannt die Konkurrenz beobachten zu können. Zumal mindestens einer der beiden direkten Konkurrenten beim Duell Werder Bremen - SV Darmstadt 98 Punkte liegen lassen wird.

Aber schon jetzt lechzen die Spieler dem nächsten Heimspiel entgegen. Für viele war es nach den langen Corona-bedingten Zuschauerbeschränkungen das erste Mal, vor einem annähernd vollen Heimstadion zu spielen. "Mit diesem Stadion und dieser Atmosphäre ist das unglaublich. Heute war es top und dann haben wir auch noch gewonnen. Die kommende Pause ist sehr wichtig für unseren Kopf", freute sich Medic. Und die strittige Szene um den Ball und seinen Oberarm war längst vergessen.

