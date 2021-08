3:2 - FC St. Pauli gewinnt rasantes Derby gegen den HSV Stand: 13.08.2021 20:26 Uhr Fünf Tore, viel Tempo und ein ausgebliebener Elfmeterpfiff für den HSV: Das Hamburger Stadtderby hatte einiges zu bieten - mit dem besseren Ende für den FC St. Pauli. Der 3:2-Sieg der griffigeren Kiezkicker ging in Ordnung.

von Matthias Heidrich

Den ersten Aufreger lieferte der HSV bereits vor dem Anpfiff. Jeremy Dudziak fehlte überraschend im Kader der Gäste, die via Twitter mitteilten, dass der 25-Jährige "sich in Gesprächen über seine sportliche Zukunft" befinde. Dudziak war 2019 vom FC St. Pauli zum Stadtrivalen gewechselt, den er nun offenbar verlassen will.

Techniker Dudziak hätte dem Derby sicherlich gut zu Gesicht gestanden, aber die 22 Akteure auf dem Feld lieferten den rund 10.000 Zuschauern am Millerntor auch so eine rasante Partie. Viel Tempo, viele Zweikämpfe und mit ansteigender Spielzeit auch mehr Torchancen bekamen die Fans zu sehen.

In Hälfte eins war es ab der 15. Minute vor allem der FC St. Pauli, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Finn Ole Beckers 1:0 (27.) nach Vorarbeit von Guido Burgstaller war folgerichtig und verdient. Der HSV hatte vor der Pause aber noch eine Antwort parat. Sonny Kittel (43.) drückte nach Vorlage des umtriebigen Bakery Jatta den Ball zum Ausgleich über die Linie.

3.Spieltag, 13.08.2021 18:30 Uhr FC St. Pauli 3 Hamburger SV 2 Tore: 1 :0 Becker (27.) 1: 1 Kittel (43.) 2 :1 Makienok (56.) 3 :1 Makienok (58.) 3: 2 Glatzel (77.)

FC St. Pauli: Vasilj - L.-M. Zander (82. Dzwigala), Ziereis, Medic, Paqarada - Smith (64. Aremu) - Becker (90.+1 Benatelli), Hartel - Kyereh (90. Viet) - Makienok (65. Buchtmann), Burgstaller

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah (76. Vagnoman), David, Schonlau, Leibold - Meffert - Kinsombi (70. Rohr), Reis (60. Suhonen) - Jatta, Glatzel, Kittel (60. Kaufmann)

Zuschauer: 10003



Jatta fällt, aber der Pfiff bleibt aus

Jatta stand auch nach Wiederanpfiff zunächst im Mittelpunkt. Der HSV-Angreifer war im Strafraum schon an Jakov Medic vorbei, fiel, doch die Pfeife von Schiedsrichter Harm Osmers blieb stumm. Und auch der Keller in Köln meldete sich nicht - unverständlicherweise. Medic hatte Jatta am linken Bein getroffen, woraufhin der Hamburger ins Stolpern kam.

Doppelpack von Makienok

Doppelt bitter für die Gäste: Nur drei Minuten später ging St. Pauli erneut in Führung. Simon Makienok traf aus spitzem Winkel (56.). Weder HSV-Verteidiger Jonas David noch Torwart Daniel Heuer Fernandes sahen dabei gut aus. St. Pauli war jetzt komplett auf Betriebstemperatur, kaufte dem Stadtrivalen den Schneid ab und hatte eben Makienok. Schon in der 58. Minute legte der Däne nach und erhöhte auf 3:1.

Die Vorentscheidung? Mitnichten. Der HSV machte zwar einige Fehler in der Defensive, aber mangelnde Moral war dem Team von Trainer Tim Walter nicht vorzuwerfen. Robert Glatzel brachte die "Rothosen" wieder ins Spiel, verkürzte in der 77. Minute auf 2:3. Die Walter-Elf versuchte alles, doch ein dritter Treffer gelang ihr nicht.

