FC St. Pauli gegen Düsseldorf: Top-Spiel mit Top-Bedingungen Stand: 11.05.2023 11:23 Uhr Samstagabend, Primetime, ausverkauftes Stadion, Flutlicht: Das Heimspiel des FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf bietet beste Voraussetzungen dafür, dass die Hamburger im Zweitliga-Aufstiegsrennen dem HSV auf den Fersen bleiben.

"Es wird rappelvoll werden. Die Fans werden Gas geben, wir werden Gas geben. Das ist eine geile Atmosphäre, dann noch mit Flutlicht", blickte Mittelfeldspieler Marcel Hartel voller Vorfreude der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) entgegen.

Sechs dieser sogenannten "Top-Spiele" in der zweiten Fußball-Bundesliga haben die Kiezkicker in dieser Saison bereits absolviert, die Bilanz kann sich sehen lassen: Es gab lediglich eine Niederlage (0:2 in Bielefeld), dafür aber Top-Auftritte gegen Top-Teams wie das 1:0 in Heidenheim oder jüngst das 3:0 bei Spitzenreiter Darmstadt 98.

Mit Sieg Druck auf den HSV ausüben

Nun bietet das Duell mit dem Tabellenfünften Düsseldorf die Chance, den Druck auf den drittplatzierten HSV (Sonntag in Regensburg) zu erhöhen. Genau das sei das Ziel, erklärte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler: "Wenn wir gewinnen, wären wir für eine Nacht erstmal einen Punkt dran. Und dann könnten wir am Sonntag entspannt Fernsehen gucken."

"Ich weiß nicht, wie sehr das Hamburg unter Druck setzt. Ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt Zweite Liga gucken." St.-Pauli-Coach Hürzeler

Dennoch, betonte Hürzeler am Donnerstag, seien die Chancen auf die Relegation in erster Linie theoretischer Natur. "Ich weiß, jetzt kommt wieder meine Floskel, aber es ist einfach so. Wir schauen von Spiel zu Spiel und auf das, was wir beeinflussen können und das ist nicht, wie andere spielen."

Smith wieder einsatzfähig

Personell hat der Trainer in Eric Smith wieder eine Alternative mehr: "Er ist eine Option, aber natürlich spielt da auch eine Risikoabwägung eine Rolle." Der Schwede hatte zuletzt gefehlt, einmal gelbgesperrt, einmal angeschlagen. St. Pauli hatte aber auch ohne den Defensiv-Abräumer beide Spiele gewonnen. "Wir wissen alle, das Eric für uns Gold wert ist, aber wir wissen auch, dass wir Spieler haben, die ihn sehr gut ersetzen können."

Mögliche Aufstellungen:

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Medic, Mets - Saliakas, Irvine, Hartel, Paqarada - Afolayan, Daschner, Saad

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, Klarer, Gavory - Oberdorf - Klaus, Appelkamp, Iyoha - Kownacki, Ginczek

