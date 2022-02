FC St. Pauli aus dem Tritt: Nur 2:2 gegen den SC Paderborn Stand: 05.02.2022 22:29 Uhr Die Durststrecke des FC St. Pauli dauert an. Die Hamburger haben auch ihr fünftes Zweitligaspiel in Folge nicht gewonnen. Gegen den SC Paderborn reichte es am Samstagabend trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (2:1).

von Johannes Freytag

Die Hamburger hatten große Mühe mit den auswärts weiter ungeschlagenen Ostwestfalen, die vor allem im zweiten Durchgang aufdrehten und mehr als nur einen Punkt verdient gehabt hätten. Schon St. Paulis Halbzeitführung war ein wenig schmeichelhaft, die Kiezkicker agierten vor 6.000 Zuschauenden im Millerntor-Stadion viel zu passiv und hatten dem Angriffswirbel der Gäste nur wenig entgegenzusetzen.

So verpassten es die Braun-Weißen, zumindest vorübergehend wieder an Spitzenreiter Darmstadt 98 vorbeizuziehen. Die Hessen können ihre Tabellenführung am Sonntag sogar ausbauen, sollten sie sich gegen den HSV durchsetzen. Immerhin: St. Pauli, das am kommenden Sonnabend (20.30 Uhr) bei Jahn Regensburg gastiert, rangiert nach dem zehnten ungeschlagenen Heimspiel weiterhin auf einem Aufstiegsplatz.

Dittgen mit der frühen Führung

Die Braun-Weißen begannen gegenüber dem verlorenen Stadtderby gegen den HSV mit drei Veränderungen in der Startelf. Unter anderem beorderte Trainer Timo Schultz Maximilian Dittgen an die Seite von Guido Burgstaller in den Sturm. Und der 26-Jährige bedankte sich schnell für das Vertrauen: Nach einem Pass von Etienne Amenyido drehte sich Dittgen um Paderborns Marco Schuster und traf aus sechs Metern zur frühen Führung für die Gastgeber (5.).

Paderborns Srbeny eiskalt - Amenyido aber auch

Nur wenig später bot sich Vorlagengeber Amenyido die Chance auf das 2:0 - sein Schuss wurde jedoch geblockt (11.). Aber das war es dann auch vorerst mit dem Angriffsschwung der Kiezkicker, die in der Folgezeit mit vielen Fehlpässen den Ball zu oft hergaben. Paderborn kontrollierte nun die Partie, ohne zunächst wirklich Torgelegenheiten herauszuspielen.

Mit dem ersten gelungenen Angriff schlugen die Gäste dann aber doch eiskalt zu: Florent Muslija setzte Dennis Srbeny in Szene, der seinem Gegenspieler Eric Smith enteilte und auch Nikola Vasilj im Hamburger Tor überwand - 1:1 (37.). Der Treffer hatte sich angedeutet, weil St. Pauli viel zu zögerlich und vorsichtig spielte. Aus dieser Passivität fanden die Kiezkicker aber urplötzlich heraus: Burgstaller bediente Dittgen auf der linken Seite, dessen Hereingabe vollendete Amenyido völlig frei stehend zur 2:1-Halbzeitführung (44.).

Paderborn stürmt, St. Pauli wackelt

Nach Wiederanpfiff drängten die Ostwestfalen mit Macht auf den Ausgleich. Muslija setzte einen Distanzschuss knapp am Tor vorbei (53.), ebenso wie Jannis Heuer, der aus wenigen Metern vergab (54.). Kurz darauf verhinderten Vasiljs Fingerspitzen ein Eigentor von Jakov Medic (57.).

St. Pauli spielte mit dem Feuer, Trainer Schultz reagierte und brachte in Finn Ole Becker eine frische Kraft für die lahmende Offensive seiner Mannschaft. Die Einwechslung hätte sich beinahe schon nach wenigen Minuten gelohnt, als der künftige Hoffenheimer plötzlich im Strafraum der Gäste frei durch war und Marcel Härtel bediente, der aber wegrutschte (65.).

Stiepermann erzielt den verdienten Ausgleich

Es blieb ein packendes, spannendes Spiel - mit den besseren Chancen für die Gäste. Paderborns Kai Pröger traf nur die Latte (66.), Philipp Klement scheiterte an Vasilj (69.). St. Pauli kam kaum zu Entlastungsangriffen: Der eingewechselte Simon Makienok vergab die einzige große Gelegenheit zur Vorentscheidung, als er über den Ball schlug (82.). Beinahe im Gegenzug traf Marco Stiepermann zum längst fälligen 2:2 (84.). Maximilian Thalhammer hätte sogar das dritte Tor für Paderborn erzielen können, kam jedoch einen Schritt zu spät (86.). So durfte St. Pauli am Ende mit dem Punktgewinn zufrieden sein.

21.Spieltag, 05.02.2022 20:30 Uhr FC St. Pauli 2 SC Paderborn 2 Tore: 1 :0 Dittgen (5.) 1: 1 Srbeny (37.) 2 :1 Amenyido (44.) 2: 2 Stiepermann (84.)

FC St. Pauli: Vasilj - Zander (88. Dzwigala), Ziereis, Medic, Paqarada - Smith (88. Benatelli) - Irvine, Hartel (88. Daschner) - Amenyido (63. F.O. Becker) - Dittgen (73. Makienok), Burgstaller

SC Paderborn: J. Huth - Schuster (46. Thalhammer), Hünemeier, Correia (35. Van Der Werff), Heuer (65. Pröger), Justvan - Schallenberg - Yalcin, Klement, Muslija (79. Stiepermann) - Srbeny (79. Platte)

Zuschauer: 6000



