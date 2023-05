FC St. Pauli: Vertrag mit Ex-Trainer Schultz aufgelöst Stand: 09.05.2023 19:33 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli und Timo Schultz haben ihr Vertragsverhältnis einvernehmlich beendet. Der 45-Jährige war im Dezember 2022 von den Hamburgern freigestellt worden. Unter Nachfolger Fabian Hürzeler kletterte St. Pauli von Platz 15 bis auf Rang fünf.

Schultz war vor seiner Trainertätigkeit auch als Spieler bei den Kiezkickern aktiv, lief in mehr als 150 Partien für die Braun-Weißen auf. Nach seiner aktiven Karriere war er Co-Trainer der Profis sowie Nachwuchscoach der U19 und U17. "Nach 18 Jahren geht eine lange Zeit als Teil des FCSP zu Ende. Wir haben viele unvergessliche Momente gemeinsam erleben dürfen", sagte der 45-Jährige. Medienberichten zufolge steht er vor der Unterschrift beim Schweizer Erstligisten FC Basel.

"Timo wird immer am Millerntor willkommen sein." St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich

Platz 10, Platz 5, Platz 15

Schultz war im Juli 2020 zum Cheftrainer der Profis befördert worden. Nach Rang zehn in seinem ersten Amtsjahr verpassten die Hamburger in der darauffolgenden Saison den Bundesliga-Aufstieg nur um drei Punkte. Die Hinrunde der laufenden Spielzeit beendete St. Pauli jedoch im tiefen Tabellenkeller - lediglich die bessere Tordifferenz trennte den Club vor einem Abstiegsplatz.

In der Winterpause gaben die Kiezkicker die in der Fanszene höchst umstrittene Trennung von Schultz bekannt. Nachfolger wurde Co-Trainer Fabian Hürzeler, unter dem zwölf Siege in 14 Partien gelangen. St. Pauli hat drei Spieltage vor dem Saisonende als Tabellenvierter mit vier Punkten Rückstand auf den HSV noch eine geringe Aufstiegschance.

