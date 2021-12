FC St. Pauli: Trainer Schultz von Corona-Infektion genesen Stand: 10.12.2021 12:40 Uhr Timo Schultz kehrt nach seine Corona-Infektion auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zurück. Der 44-Jährige wird den Tabellenführer beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf wieder betreuen.

Die Hamburger müssen das Auswärtsspiel am Samstagabend (20.30 Uhr /NDR Livecenter) jedoch ohne Simon Makienok bestreiten. Der Stürmer wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Schultz darf hingegen wieder raus. "Ich bin froh, wieder zurück in der Freiheit zu sein", sagte der St.-Pauli-Coach am Freitag. "Die Symptome waren wohl auch aufgrund der Impfung sehr leicht. Ich hatte zwei, drei Tage ein bisschen Schnupfen."

Herbstmeisterschaft ist St. Pauli sicher

Schultz wurde vor zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet und begab sich daraufhin in häusliche Quarantäne. Seine beiden Co-Trainer Loïc Favé und Fabian Hürzeler vertraten ihn bei den Siegen in Nürnberg (3:2) und gegen Schalke 04 (2:1). Schultz sagte, es sei ungewohnt gewesen, die Spiele am Fernseher zu verfolgen: "Es war furchtbar, tatenlos zusehen zu müssen. Ich habe geschwitzt ohne Ende." Ansonsten habe er in der Quarantäne so viel geschlafen, "wie seit 16 Jahren, also seit der Geburt meiner ersten Tochter, nicht mehr".

Was er am Fernseher sah, dürfte ihn glücklich gestimmt haben: Insgesamt konnten die Kiezkicker nun acht der letzten zehn Spiele für sich entscheiden. Die Herbstmeisterschaft ist ihnen unabhängig vom Spielausgang in Düsseldorf nicht mehr zu nehmen.

Schultz warnt vor dem früheren St.-Pauli-Profi Hennings

Die Fortuna hat ihre zwischenzeitliche Misere von fünf sieglosen Pflichtspielen beendet. Am vergangenen Wochenende gewann Düsseldorf mit 3:1 gegen den SV Darmstadt 98. "Das ist eine sehr erfahrene Zweitliga-Truppe", sagt Schultz über die Rheinländer. Er warnt vor allem vor den Qualitäten des früheren St.-Pauli-Stürmers Rouwen Hennings. Beide waren 2010 mit St. Pauli gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen. Mit sieben Treffern ist der 34-jährige Hennings in dieser Saison der erfolgreichste Angreifer der Fortuna. "Wir wissen um seine Stärken. Wenn man ihn mit seinem linken Fuß zum Abschuss kommen lässt, wird es gefährlich", sagte Schultz über seinen einstigen Teamkollegen.

Mögliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Wolf - Klarer, Oberdorf, Nedelcu - Narey, Ao Tanaka, Koutris - Sobottka, Piotrowski - Iyoha, Hennings

FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Kyereh - Burgstaller, Matanovic

