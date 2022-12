FC St. Pauli: Trainer Hürzeler "spürt das Vertrauen" Stand: 29.12.2022 16:23 Uhr Einen Tag nach dem Trainingsstart hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli seinen neuen Coach Fabian Hürzeler offiziell vorgestellt. Der Nachfolger von Timo Schultz gab sich optimistisch, das Team aus dem Tabellenkeller führen zu können.

"Grundsätzlich glaube ich, dass ich mit meiner Art neue Reize setzen kann. Es ist klar, dass wir Spiele gewinnen und noch mehr Torgefahr ausstrahlen müssen. Es ist aber auch wichtig, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden", sagte Hürzeler am Donnerstag über seine Mission bei den Hamburgern, die auf Tabellenplatz 15 rangieren.

"Es ist ein absolutes Privileg, für so einen tollen Verein arbeiten zu dürfen. Es war und ist eine intensive Zeit. Aber ich fühle mich bereit." St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler

Der 29-Jährige, der "nebenbei" auch seine Fußballlehrer-Lizenz macht und damit voraussichtlich im März fertig wird, will nicht alles umkrempeln. Er setzt auf Kleinigkeiten, die aber viel verändern sollen: "Wir haben eine Aktivierung vor jedem Training und treffen uns früher als bisher. Die Jungs ziehen super mit, ich bin sehr zufrieden", sagte der ehemalige Co-Trainer, der nach dem Rauswurf von Timo Schultz bereits seit dem 9. Dezember die Übungseinheiten an der Kollaustraße leitete.

Weitere Informationen FC St. Pauli: Hürzeler neuer Cheftrainer Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, wird der bisherige Co-Trainer Nachfolger von Timo Schultz als Chefcoach. mehr

Hürzeler setzt auf Nemeths Erfahrung

Er versuche zu schauen, "was wir in der Hinrunde gut gemacht haben und was wir inhaltlich besser machen können", erklärte der neue St.-Pauli-Coach, der dabei auf den ebenfalls neuen Co-Trainer Peter Nemeth setzt. Der 50-Jährige war zuvor unter anderem als Co-Trainer bei Arminia Bielefeld am Bundesliga-Aufstieg in der Saison 2019/2020 beteiligt.

"Peter bringt auch Erfahrung mit. Es wäre naiv von mir zu behaupten, dass ich auf sowas verzichten kann und sollte", sagte Hürzeler und ergänzte: "Ich spüre das Vertrauen. Das sehe ich als großen Vorteil und als Chance, mit allen Beteiligten eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen."

AUDIO: Sportchef Bornemann: "Hürzeler wird ein guter Cheftrainer" (4 Min) Sportchef Bornemann: "Hürzeler wird ein guter Cheftrainer" (4 Min)

Hartel: "Er wird den Hunger übertragen"

Dass der in Houston/Texas geborene Hürzeler mit seinen 29 Jahren jüngster Chefcoach im deutschen Profifußball ist, stört die St.-Pauli-Profis nicht: "Bis jetzt habe ich noch nicht gehört, dass er sich bezüglich seines Alters einen Spruch anhören musste. Mit seiner Persönlichkeit und wie er auftritt, kommt er vielleicht auch reifer und erfahrener rüber", wird Marcel Hartel auf der Website des Kiezclubs zitiert.

Der Mittelfeldspieler blickt der Rückrunde "sehr positiv" entgegen: "Wir haben ein bisschen was verändert und mit Fabian jemanden an der Seitenlinie, der hungrig sein wird und diesen Hunger auch auf die Mannschaft übertragen wird."

Trainingslager: Testspiel gegen Lugano

Am 2. Januar reist die Mannschaft ins spanische Trainingslager nach Benidorm. Ein geplantes Testspiel gegen Werder Bremen in der Nähe von Murcia sagten die Kiezkicker aus organisatorischen Gründen ab, stattdessen spielen sie am 7. Januar in Benidorm gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano. "Ich möchte mit der Mannschaft während unseres Trainingslagers mehr Zeit auf dem Platz haben und inhaltlich arbeiten", so Hürzeler.

Das Projekt Klassenverbleib startet dann am 29. Januar (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem ersten Rückrundenspiel beim 1. FC Nürnberg.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.12.2022 | 19:30 Uhr