FC St. Pauli: Rückkehrer Kyereh macht Mut, Abwehr bereitet Sorgen Stand: 14.02.2022 14:00 Uhr Nach zuvor fünf sieglosen Spielen in Folge hat der FC St. Pauli durch den 3:2-Zittersieg bei Jahn Regensburg wieder die Tabellenführung in der Zweiten Liga übernommen. Die Hoffnungen im Aufstiegsrennen ruhen auf Daniel-Kofi Kyereh.

Alle in braun und weiß waren froh, dass er endlich wieder dabei war. Der 25 Jahre alte Kyereh kehrte am Wochenende gegen Regensburg nach seiner Teilnahme am Afrika-Cup und der dort erlittenen Muskelverletzung in der 57. Minute erstmals in diesem Jahr ins Team zurück - und markierte nur neun Minuten nach seiner Hereinnahme das vorentscheidende 3:1. "Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir Kofi nicht eins zu eins ersetzen können", machte Trainer Timo Schultz den Stellenwert seines Offensivspielers deutlich. "Mit seinen Toren und Vorlagen, mit seinen Dribblings, seinen offensiven Lösungen, aber auch mit seiner Stärke gegen den Ball ist er für uns ein extrem wichtiger Spieler."

Offensive der Kiezkicker überzeugt

Nach einer "Schwächephase" (Schultz) mit fünf Spielen ohne Sieg ist bei den Kiezkickern der Glaube an die alte Stärke zurück. "Wir fühlen uns gut, haben eine gute Stimmung und wissen, was wir können", betonte Kyereh, der trotz der längeren Spielpause mit sechs Treffern und zehn Torvorlagen neben dem beim Jahn per Foulelfmeter erfolgreichen Torjäger Guido Burgstaller (16/6) zu den Topscorern in Liga zwei zählt. Der für Kyereh in die Bresche gesprungene Etienne Amenyido traf ebenfalls und ist bei den Hamburgern mittlerweile mehr als nur eine Alternative in der Offensive.

St. Paulis Defensive anfällig und angeschlagen

Vorne hui, hinten ausbaufähig - so lässt sich die momentan nicht ausgeglichene Balance in der Spielanlage der Braun-Weißen wohl am besten beschreiben. St. Pauli kassiert aktuell zu viele Gegentore, insgesamt sind es bisher 31 - so viele wie Fortuna Düsseldorf auf Tabellenplatz 16. Der 4:0-Sieg gegen Hansa Rostock in der Hinrunde war zudem das letzt Spiel, in dem die Hamburger keinen Gegentreffer kassierten. Gegen Hannover 96 droht am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zudem ein personelles Problem in der Verteidigung: Kapitän Philipp Ziereis musste gegen Regensburg verletzt ausgewechselt werden, bei James Lawrence zwickt zudem der Oberschenkel. Fraglich, ob beide im Nord-Duell zur Verfügung stehen.

Entscheidende Wochen liegen vor den Hamburgern

Nach dem ersten Punktspielsieg in Regensburg überhaupt führen die Kiezkicker (41 Punkte) gleichauf mit Verfolger Werder Bremen sowie vor dem Stadtrivalen HSV und Darmstadt 98 (beide 40) die Tabelle an. "Wir haben noch fantastische Spiele vor uns", meinte Schultz voller Vorfreude auf das spannende letzte Saisondrittel. Am Dienstag beginnt die intensive Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Hannover. Trainer Schultz hofft, bei allen Sorgen um die Defensive, zumindest vorne auf Impulsgeber Kyereh bauen zu können: "Wenn Kofi bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit steht, steht er von Beginn an auf dem Platz. Ich hoffe, es kann in dieser Woche soweit sein."

