FC St. Pauli: Keine Angst vor der Torfabrik SC Paderborn Stand: 25.08.2022 13:52 Uhr Der FC St. Pauli steht schon früh in der Saison unter Druck. Nach dem schwachen Auftritt in Rostock kommt am Sonnabend Tabellenführer SC Paderborn ans Millerntor. Gegen die Torfabrik (18 Treffer) ist vor allem die Abwehr der Kiezkicker gefordert.

Denn die Ostwestfalen haben nicht nur beim jüngsten 7:2 gegen Holstein Kiel ihre Offensivstärke gezeigt, sondern auch davor beim 5:0 gegen Karlsruhe und beim 4:2 gegen Hannover 96. Vor Angst erstarren will St. Paulis Trainer Timo Schultz dennoch nicht. "Wir haben mehr Schüsse innerhalb des Strafraums abgegeben als Paderborn. Sie sind aber sehr effektiv gewesen und benötigen nur fünf Schüsse für ein Tor. Das zeichnet sie aus", sagte der 44-Jährige.

Weitere Informationen FC St. Pauli: Das Problem mit der Anti-Stimmung Auswärts wartet der FC St. Pauli seit Februar auf einen Sieg - für Kapitän Leart Paqarada möglicherweise eine "Kopfsache". mehr

Schultz: "Eine harte Nuss, die wir knacken wollen"

Für sein Team gehe es daher im Duell am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) darum, "sie gar nicht erst in Ruhe in ihr Spiel kommen zu lassen, und zum anderen darum, unsere Tiefe zu sichern. Sie sind mit dem Ball kreativ. Das wird eine interessante Aufgabe und eine harte Nuss, die wir knacken wollen", sagte Schultz. Mut macht, dass Paderborn auswärts bislang nicht so torhungrig war: In zwei Spielen schoss der Spitzenreiter erst zwei Tore.

Team im Training griffig und gallig

Die Niederlage in Rostock sei aufgearbeitet, erklärte der Trainer: "Die Mannschaft hat in der Woche im Training eine Reaktion gezeigt. Sie war sehr willig, sie hat diese Griffigkeit und Galligkeit gezeigt. Jetzt müssen wir das auch am Sonnabend auf den Platz bekommen. Das ist das Entscheidende."

Das grundsätzliche Engagement wollte Schultz seinen Spielern auch nicht absprechen: "Wir sind in jedem Spiel mehr gelaufen und gesprintet als der Gegner, in Rostock sind wir knapp 120 Kilometer gelaufen. Uns hat die Überzeugung gefehlt. Das müssen wir auf den Platz bringen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Denkpause für Matanovic?

"Ich sehe bei fast jedem Spieler, dass er die nächsten Schritte noch gehen kann und wird", erklärte der St.-Pauli-Coach, der gleichwohl über die eine oder andere personelle Umstellung nachdenkt.

Vor allem der bisher erfolglose Angreifer Igor Matanovic, der in Rostock schon nach 40 Minuten ausgetauscht wurde, könnte eine Denkpause bekommen. Zumal er die Einheit am Mittwoch aufgrund von Kreislaufproblemen abbrechen musste. Definitiv fallen weiterhin Adam Dzwigala und Nikola Vasilj aus, beide stehen nach ihren Verletzungen aber kurz vor dem Comeback im Mannschaftstraining.

Mögliche Aufstellungen:

St. Pauli: Smarsch - Saliakas, Nemeth, Medic, Paqarada - Irvine, Smith - Daschner, Hartel - Amenyido, Eggestein

Paderborn: Huth - Heuer, van der Werff, Hoffmeier - Schallenberg - Leipertz, Muslija, Justvan, Obermair - Pieringer, Platte

VIDEO: Kolke und Paqarada: Die Kapitäne von Hansa und St. Pauli im Sportclub ( Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 28.08.2022 | 22:50 Uhr