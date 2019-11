Stand: 27.11.2019 12:03 Uhr

VfL Wolfsburg auf dem Sprung in die K.o.-Runde

Nach dem Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga kann der VfL Wolfsburg auch in der Europa League einen Etappensieg einfahren. Ein Sieg am Donnerstag (18.55 Uhr) beim ukrainischen Vertreter PFK Olexandrija vorausgesetzt, könnten die Niedersachsen vorzeitig das Ticket für K.o.-Runde der letzten 32 buchen. Dafür dürfte zeitgleich St. Etienne gegen den Tabellenführer der Gruppe I, KAA Gent, nicht gewinnen.

Sieg gegen Eintracht Frankfurt macht Mut

Der jüngste 2:0-Erfolg in der Liga bei Eintracht Frankfurt, dem ersten "Dreier" nach zuvor wettbewerbsübergreifend sieben sieglosen Spielen in Folge, hat die Stimmung bei den "Wölfen" wieder aufgehellt. Vor allem die kämpferisch gute Leistung in Unterzahl in den zweiten 45 Minuten gab den Wolfsburgern Mut für die kommenden Aufgaben. "Wir müssen jetzt nachlegen", sagte Maximilian Arnold direkt nach der Partie.

VfL-Kapitän Josuha Guilavogui angeschlagen

In der Ukraine wird Arnold aber wohl ohne seinen Nebenmann in der Mittelfeldzentrale auskommen müssen. Kapitän Josuha Guilavogui brach am Dienstag das Training wegen Knieproblemen ab. Sein Einsatz ist fraglich. Auf der anderen Seite durfte sich Coach Oliver Glasner zuletzt über einige Rückkehrer freuen, wie etwa Koen Casteels. Der Stammkeeper zeigte bei seinem Comeback in Frankfurt eine sehr gute Leistung.

Hinspiel 3:1 für die Wolfsburger

Der Belgier dürfte auch gegen Olexandrija wieder zwischen den VfL-Pfosten stehen. Allerdings nicht direkt in Olexandrija, sondern über 800 km weiter westlich - in Lwiw. Das Stadion in Olexandrija entspricht nicht den UEFA-Statuten. Im Hinspiel, dem Europapokal-Comeback der "Wölfe", musste sich die Glasner-Elf den 3:1-Sieg hart erarbeiten. Von den folgenden drei Gruppenspielen verloren die Ukrainer keines mehr, holten als Außenseiter immerhin drei Unentschieden.

Warnung für die Fans des VfL Wolfsburg

Die Partie in der Arena Lwiw, Spielort der EM 2012, dürfte für die Niedersachsen also kein Spaziergang werden. Ebenso wenig wie für die Auswärtsfahrer unter den VfL-Fans. Auf der Club-Homepage veröffentlichten die Wolfsburger am Dienstag folgende Warnung: "In der Stadt Lwiw wird empfohlen, auf das Tragen von Fankleidung und -utensilien zu verzichten, da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass erkennbare Gästefans in Lwiw angegriffen werden."

