Eintracht Braunschweig verliert in Magdeburg - Meppen nun Zweiter Stand: 27.11.2021 16:00 Uhr Eintracht Braunschweig hat am Sonnabend das Drittliga-Topspiel mit 0:2 (0:2) beim 1. FC Magdeburg verloren. Für Furore sorgt weiterhin der SV Meppen, der sich durch einen Sieg in Würzburg auf Platz zwei verbesserte.

Obwohl die Magdeburger zuletzt mehrere Corona-Fälle und eine Komplett-Quarantäne für das Team verkraften mussten, starteten sie druckvoll in die Partie und stellten die Eintracht-Defensive immer wieder mit ihrem schnellen Direktspiel vor Probleme.

Leon Bell Bell traf nach einem abgefälschten Schuss in der 13. Minute, dann erhöhte Baris Atik nach einem starken Konter mit einem überlegten Schuss auf 2:0 (26.). Braunschweig spielte nicht schlecht, es fehlte aber die letzte Konsequenz in der Offensive.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Würden den Magdeburgern vielleicht doch die Kräfte schwinden? Die Eintracht machte jedenfalls nach dem Seitenwechsel Druck und hatte einige gute Torchancen: Martin Kobylanski scheiterte zweimal an FCM-Keeper Dominik Reimann (56./70.), auch Enrique Pena Zauner brachte den Ball nicht im Tor unter. (76.). Doch auch der Tabellenführer ließ gute Gelegenheiten ungenutzt, sodass der Sieg letztlich in Ordnung ging. (Die Statistik zum Spiel)

SV Meppen feiert Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers

Erster Verfolger der Magdeburger ist jetzt der SV Meppen. Das Überraschungsteam gewann mit 3:1 (1:1) in Würzburg und sprang durch den fünften Sieg in Serie - Vereinsrekord in der Dritten Liga - zumindest bis zum Sonntag auf Platz zwei. Nach dem 0:1-Rückstand durch Tobias Kraulich (24.) gelang Morgan Faßbender der schnelle Ausgleich für die Emsländer (35.). Luka Tankulic erzielte in der 63. Minute das zweite, Faßbender kurz vor Schluss sogar noch das dritte Tor (86.). Braunschweig und Meppen spielen am kommenden Sonnabend gegeneinander.

17.Spieltag, 27.11.2021 14:00 Uhr Würzburger K. 1 SV Meppen 3 Tore: 1 :0 Kraulich (24.) 1: 1 Faßbender (35.) 1: 2 Tankulic (63.) 1: 3 Faßbender (86.)

Würzburger K.: Bonmann - Waidner, L. Schneider, Kraulich, Lungwitz (83. Nikolow) - Meisel (71. R. Herrmann), Perdedaj - Kopacz, M. Pepic (46. L. Breunig), Heinrich (83. Adigo) - Pourié

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer (71. Jesgarzewski), Al-Hazaimeh, Bünning - Egerer, Evseev - Faßbender (90.+1 Koruk), Tankulic (90.+2 Rama), Guder (79. Hemlein) - Sukuta-Pasu (79. L. Krüger)

Zuschauer: 987



Weitere Daten zum Spiel Bonmann - Waidner, L. Schneider, Kraulich, Lungwitz (83. Nikolow) - Meisel (71. R. Herrmann), Perdedaj - Kopacz, M. Pepic (46. L. Breunig), Heinrich (83. Adigo) - PouriéDomaschke - Ballmert, Puttkammer (71. Jesgarzewski), Al-Hazaimeh, Bünning - Egerer, Evseev - Faßbender (90.+1 Koruk), Tankulic (90.+2 Rama), Guder (79. Hemlein) - Sukuta-Pasu (79. L. Krüger)987

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.11.2021 | 14:00 Uhr