Eintracht Braunschweig gegen TSV Havelse unter Erfolgsdruck Stand: 31.03.2022 16:55 Uhr Eintracht Braunschweig hat sich im engen Aufstiegsrennen der dritten Fußball-Liga in eine gute Position gebracht. Diese wollen die "Löwen" am Sonnabend gegen den TSV Havelse noch verbessern.

Punkt geholt, Gegner in der Tabelle auf Abstand gehalten - am vergangenen Wochenende durften die Braunschweiger im Nachholspiel beim VfL Osnabrück mit dem Ertrag zufrieden sein. Schließlich verbesserte das 1:1 im spannenden Rennen um einen direkten Aufstiegsplatz respektive den Relegationsrang die Aussichten des BTSV.

An diesem Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) aber wäre ein Remis eine enorme Enttäuschung: Die "Löwen" sind im Heimspiel gegen den "kleinen" Nachbarn TSV Havelse der große Favorit, ein Sieg ist gegen den Tabellenvorletzten Pflicht. Genau das macht die Aufgabe gegen die Garbsener aber so knifflig.

Das weiß auch Eintracht-Coach Michael Schiele, der an seine Spieler appellierte: Unterschätzt bloß Havelse nicht - auch wenn im Hinspiel ein klarer 4:0-Sieg gelungen war.

Eintracht-Coach Schiele warnt vor Havelse

"Wir haben die Antennen draußen", versicherte der 44-Jährige am Donnerstag. "Es gibt kein einziges leichtes Spiel in der Dritten Liga. Wir müssen konzentriert sein. Es wird vielleicht auch ein Geduldsspiel." Schiele rechnet mit einem Gegner, der "vermutlich etwas defensiver" auftreten werde. Havelse spiele ja ohnehin nicht mehr so offensiv wie noch in der Hinrunde, merkte der Fußballlehrer an.

Dass der Aufsteiger einen größeren Wert auf eine stabilere Defensive legt, lässt sich auch durch Zahlen belegen. Hat Havelse in den 18 Partien der Hinrunde 37 Gegentore (2,06 im Schnitt) kassiert, waren es in den 11 Begegnungen der zweiten Saisonhälfte nur 16 (1,45).

"Wir werden wahrscheinlich viel den Ball haben, darauf sind wir eingestellt. Aber: Havelse kann kontern. Sie haben gute Fußballer im Kader", sagte Schiele. Ein weiterer Vorteil der Gäste wird sein, dass sie ohne großen Druck in die Partie gehen können. Angesichts von neun Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsrang ist sieben Spieltage vor dem Ende der Saison der Klassenerhalt kaum mehr wahrscheinlich.

Für Braunschweig indes wäre der Gewinn der drei Zähler enorm wichtig. Schließlich ist die Konkurrenz groß: Hinter dem souveränen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg gibt es noch sechs Anwärter auf den Sprung nach oben. Ein Patzer im Heimspiel gegen den Vorletzten könnte da unangenehme Folgen haben.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße, Wiebe - Müller, Henning, Multhaup - Lauberbach

TSV Havelse: Quindt - Riedel, Arkenberg, Fölster, Teichgräber - Düker - Damer, Froese, Plume, Jaeschke - Lakenmacher

