Eintracht Braunschweig gegen Freiburg II: Verlieren verboten Stand: 10.02.2022 15:45 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig muss am Sonnabend gegen den SC Freiburg II unbedingt punkten, um nicht den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren. Der NDR überträgt die Partie ab 14 Uhr live im TV und im Internet.

Wie viele Fans im Eintracht-Stadion dabei sein dürfen, ist noch offen. Laut aktueller niedersächsischer Corona-Landesverordnung sind lediglich 500 Zuschauer zugelassen. Dagegen hatte der BTSV gemeinsam mit den Drittliga-Konkurrenten SV Meppen und VfL Osnabrück beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg einen Normenkontrolleilantrag eingereicht.

Eine Entscheidung wird möglicherweise nicht mehr rechtzeitig vor der Partie erfolgen. "Das ist ein offener Prozess. Die Entscheidung kann am Freitag, aber auch erst nächste Woche fallen", sagte Gerichtssprecherin Gunhild Becker am Donnerstag dem NDR.

Weitere Informationen Für mehr Zuschauer: Osnabrück, Braunschweig und Meppen reichen Eilantrag ein Ziel der drei Fußball-Drittligisten ist es, dass in Niedersachsen wieder mehr als 500 Zuschauer zu Spielen kommen dürfen. mehr

Eintracht seit drei Partien sieglos

Unabhängig von der Fan-Unterstützung benötigen die seit drei Partien sieglosen Braunschweiger dringend wieder einmal drei Punkte, um Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten. "Wir sind weiter in einer guten Ausgangslage", sagte Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx der "Braunschweiger Zeitung". Die Eintracht hat durch Saarbrückens Sieg im Montagabendspiel zwar den dritten Tabellenplatz abgeben müssen, aber auch ein Spiel weniger als der Konkurrent aus dem Saarland absolviert.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dreimal in Folge kassierten die Braunschweiger zuletzt ein frühes Gegentor. Gleichwohl sieht Torwart Jasmin Fejzic, der trotz einer leichten Zerrung spielen kann, nicht nur die Defensive gefordert. "Gegentore können immer passieren, man kann nicht immer erwarten, dass wir zu null spielen. An der Effektivität können wir noch etwas machen, so dass wir in unseren Abschlüssen eiskalter sind. Da müssen wir uns steigern", sagte der Schlussmann.

1860-Spiel wichtig für die Moral

Immerhin kam das hart erkämpfte 2:2 bei 1860 München am vergangenen Sonntag aufgrund der Aufholjagd einem moralischen Sieg gleich. "Das, was wir uns vorgenommen haben, hat man wieder mehr gesehen", erklärte Abwehrhüne Michael Schultz.

Im Spiel gegen Freiburg fehlt Schultz' angestammter Nebenmann Brian Behrendt wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Voraussichtlich wird Philipp Strompf für ihn auflaufen, der an den vergangenen fünf Spieltagen dreimal in der Startelf gestanden hatte: "Er hat es gut gemacht, sich weiterentwickelt und weit die Nase vorne, um Behrendt zu ersetzen", sagte BTSV-Coach Michael Schiele.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Marx, Schultz, Strompf, Schlüter - Krauße, Nikolaou - Müller, Henning, Ihorst - Lauberbach

SC Freiburg II: Atubolu - Sildillia, Braun-Schumacher, Kammerknecht - Treu, Engelhardt, Wagner, Trauriainen - Weißhaupt, Kammerbauer - Vermeij

Weitere Informationen Eintracht Braunschweig punktet nach starkem Comeback bei 1860 In einer turbulenten Drittliga-Partie kamen die Niedersachsen nach einem 0:2-Rückstand zurück und nahmen einen Punkt aus München mit. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.02.2022 | 14:00 Uhr