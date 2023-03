Eintracht Braunschweig: Derbysieg im Kopf, Abstiegskampf im Blick Stand: 20.03.2023 14:37 Uhr Besser als mit einem Derbysieg kann man nicht in die Länderspielpause gehen: Nach dem 1:0-Sieg von Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 strahlten die Blau-Gelben erleichtert um die Wette. Der Fußball-Zweitligist will den Rückenwind mitnehmen im Kampf um den Klassenerhalt.

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht dürften heute die meisten Menschen rund um Braunschweig zur Arbeit, in die Schule oder die Universität gegangen sein. Was vor allem mit der ersten Minute der Nachspielzeit eines denkwürdigen Niedersachsen-Derbys tags zuvor zu tun haben dürfte. Jannis Nikolaous Siegtreffer machte eine ganze Region glücklich: "Wir sind heute alle Derbysieger, die ganze Region, der ganze Verein, die ganzen Fans", sagte der strahlende Torschütze nach der Partie.

Routinier Jasmin Fejzic rang sogar um Worte: "Das ist mein erster Derbysieg. Es ist unbeschreiblich, und dann noch in der 90. Minute. Wer bei so einem Spiel nicht heiß ist, hat im Fußball auch nichts verloren. Man hat direkt gemerkt, dass alle da waren und es alle unbedingt wollten. Es war so ein geiles Spiel, einfach ein geiles Gefühl", freute sich der 36 Jahre alte Torwart.

Schiele zeigt Leidenschaft und blickt nach vorne

Trainer Michael Schiele war ebenfalls begeistert von der Atmosphäre und überglücklich über den Sieg: "Zum Glück haben wir dann den Eckball, der ins Tor geht. Da sind die Emotionen mit uns durchgegangen", sagte der Coach über seinen Jubel-Sprint über den Rasen nach dem Treffer von Nikolaou.

Schiele ordnete den Erfolg aber auch sportlich ein: "Die Angriffe von Hannover haben wir gut wegverteidigt. Wir haben viel nach vorne gespielt und sind sehr oft zum Abschluss gekommen. Da war eine Menge Leidenschaft in unserem Spiel." Hilfreich war da auch die Umstellung auf eine Viererkette, die seinem Team sichtbar mehr Stabilität verlieh. 21 Mal schoss der BTSV am Sonntag auf das Tor der "Roten", nur drei Torschüsse ließen die "Löwen" zu. "Ich glaube, dass man mit so einem Spiel einen Turnaround einleiten kann", unterstrich Schiele.

Derbyheld Nikolaou: "Das war der erste Schritt"

Es waren wichtige drei Punkte für die "Löwen" im Kampf um den Klassenerhalt. "Wir haben in der Hinrunde gezeigt, dass wir konstant punkten können. Das gilt es, jetzt auch wieder zu machen. Das war der erste Schritt", sagte Nikolaou. Mit 25 Punkten stehen die Blau-Gelben auf Relegationsplatz 16, sind jedoch punktgleich mit dem 15. Arminia Bielefeld und haben einen Zähler Rückstand auf den 1. FC Magdeburg auf Rang 14.

Am 1. April muss der BTSV beim Karlsruher SC antreten, eine schwere Aufgabe. Aber mit dem Rückenwind des Derbysiegs vielleicht ein wenig leichter: "Wir müssen die Euphorie jetzt mitnehmen", forderte Nikolaou. Denn so wäre gesichert, dass auch in der kommenden Spielzeit wieder zwei Niedersachsen-Derbys stattfinden. Und das süße Gefühl eines Triumphs in so einem Duell würden die Braunschweiger gerne wiederholen.

