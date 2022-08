Eintracht Braunschweig: "Brutale Euphorie" aus dem Pokal mitnehmen Stand: 01.08.2022 11:30 Uhr Die Aufstiegseuphorie war bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig bereits ein bisschen verflogen, doch seit Sonntag herrscht Pokaleuphorie bei den Niedersachsen. Nun gilt es, den Schwung mit in die Liga zu nehmen, wo die "Löwen" noch ohne Punkt und Tor dastehen. Möglicherweise gibt es Verstärkung für den Sturm.

"Ich hoffe, der Knoten ist jetzt geplatzt", sagte Bryan Henning, der gegen Bundesligist Hertha BSC mit dem 4:4 in der Verlängerung und als Siegschütze im Elfmeterschießen zum Matchwinner avancierte. Gleichzeitig blickte der Mittelfeldspieler bereits auf die anstehende Liga-Partie gegen Darmstadt 98: "Im vergangenen Jahr war es identisch, wir brauchen den Erfolg und müssen an uns glauben. Sonntag muss es so weiter gehen."

Nun, ganz "identisch" war es im vergangenen Jahr zwar nicht, aber zumindest sehr ähnlich: Braunschweig verlor 2021 sein Pokalduell mit dem HSV trotz guter Leistung knapp mit 1:2, startete anschließend aber nach dem verpatzten Ligaauftakt (ein Punkt und null Tore aus zwei Spielen) mit drei Siegen in Folge ohne Gegentor durch.

Schwung für die Liga

So soll es nun auch in diesem Jahr funktionieren: "Hoffentlich nicht ganz so dramatisch, aber auch mit Punkten und Toren", sagte BTSV-Trainer Michael Schiele. Es wird kein leichtes Unterfangen für sein Team, denn die Gegner haben es in sich.

"Die Euphorie ist natürlich brutal." BTSV-Coach Michael Schiele

Nach dem Wiedersehen am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem langjährigen Braunschweiger Trainer Torsten Lieberknecht, geht es anschließend zu Holstein Kiel. Danach folgen Duelle mit den Aufstiegskandidaten Düsseldorf (H), Bielefeld (A) und Nürnberg (H), ehe am 10. September das Niedersachsenderby bei Hannover 96 ansteht.

Fejzic lobt die Fitness

Elfmeterkiller Jasmin Fejzic, der zwei Berliner Versuche abwehrte, blickte dennoch zuversichtlich nach vorne. Das Team habe Moral gezeigt und trotz zweimaligen Rückstands nicht aufgegeben - und: "Wir waren die fittere Mannschaft. Der Trainer hat uns in der Vorbereitung gescheucht. Man hat gesehen, wir hatten noch einige Körner", sagte er dem NDR.

Das wilde und am Ende erfolgreiche Pokalspektakel soll nun Selbstbewusstsein geben: "Gegen Hertha hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind", ergänzte Fejzic, der neben "Knotenlöser" Brian Behrendt (schoss das zwischenzeitliche 1:2) auch Lion Lauberbach hervorhob, der sein erstes Saisontor erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Stürmt Ujah künftig für den BTSV?

Gleichwohl wollen die "Löwen" noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Nach Informationen der "Braunschweiger Zeitung" soll Anthony Ujah die Niedersachsen verstärken. Der 31 Jahre alte Nigerianer hat in der Bundesliga für Mainz, Bremen und Union Berlin in 136 Spielen 30 Tore erzielt und gilt als Wunschlösung von Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Als Alternative ist der 21 Jahre alte Österreicher Marlon Mustapha von Mainz 05 im Gespräch, der in der vergangenen Saison an Admira Wacker ausgeliehen war (27 Spiele, 6 Tore).

Eine Entscheidung steht auch bei Benjamin Girth an. Der 30 Jahre alte Stürmer, der in Braunschweig keine Perspektive auf Einsätze hat, steht im Fokus des Drittligisten MSV Duisburg.

